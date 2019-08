Un pianeta potenzialmente abitabile scoperto “poco lontano” dalla Terra

Dista soltanto 12 anni luce dalla Terra (1 anno luce equivale a 9.460 miliardi di chilometri) il nuovo mondo, potenzialmente abitabile, scoperto grazie allo spettrografo HARPS installato su un telescopio dell’Osservatorio di La Silla (Cile). Il mondo alieno, chiamato Gliese 1016 d, orbita nella zona abitabile dell’omonima stella e potrebbe avere acqua liquida sulla superficie e persino un’atmosfera respirabile. A darne notizia è stato un team internazionale di astronomi che, a dirla tutta, avrebbe scoperto non uno ma tre pianeti extrasolari molto particolari. Sono tutti rocciosi ma quello più promettente risulta esser, per l’appunto, Gliese 1016 d.

L'incredibile scoperta

Il team di scienziati era composto da ricercatori tedeschi dell'Università Georg-Augus di Gottinga che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell'Istituto di Astrofisica dell'Università dell'Andalusia (Spagna), della Scuola di Scienze Fisiche dell'Università Open (Regno Unito), dell'Università del Cile e con molti altri centri di ricerca. L’equipe internazionale, coordinata dal professor Stefan Dreizler, docente presso l'Istituto di Astrofisica dell'ateneo tedesco, è riuscita a individuare i tre corpi celesti grazie al High Accuracy Radial velocity Planet Searcher. Diversamente dagli altri pianeti extrasolari scoperti fino ad oggi, Gliese 1016 d non è stato individuato attraverso la classica tecnica del transito, che rintraccia i pianeti valutando le minime variazioni di luminosità nella stella di riferimento, ma con la tecnica della velocità radiale, legata all'analisi delle oscillazioni della stella causate dall'interazione gravitazionale tra l'astro e i potenziali pianeti in orbita.

E si sogna una nuova casa per l'uomo

Gliese 1016 d, commentano gli scienziati che già sognano un mondo estremamente simile alla Terra, caratterizzato da temperature gradevoli, un'atmosfera respirabile e chissà, anche una florida vita aliena, è al momento l’esopianeta “abitabile più vicino al nostro mondo. Inutile dire che, nonostante lo si possa considerare “dietro l’angolo”, raggiungerlo richiederebbe un’infinità di tempo. L’attuale tecnologia, infatti, ci consente di viaggiare al massimo a 80 mila chilometri orari, sfruttando l'effetto fionda dei fly-by attorno a vari pianeti. A questa velocità, senza voler considerare i limiti della vita umana e le altre problematiche tecniche che una navicella può dover affrontare in un lungo viaggio, servirebbero agli astronauti 13.500 anni per ogni anno luce da percorrere… in totale 162mila anni!

Gliese 1016, una nana rossa molto simile a Proxima centauri - ma decisamente più tranquilla -, è una stella molto più piccola e fredda del Sole. L’esopianeta scoperto, nello specifico quello che si trova nella zona abitabile, compie un'orbita completa attorno al suo Sole, il nostro anno, ogni 13 giorni. La massa di Gliese 1061 d è pari a 1,68 volte quella della Terra. Ora gli scienziati intendono approfondire lo studio, così da ottenere una fotografia più dettagliata di Gliese 1016 d, ma per riuscirci avranno bisogno di tempo e anche di nuovi e più potenti strumenti. Prossimamente, per capire se abbia o meno un'atmosfera, gli astronomi pensano di servirsi del nuovo super Telescopio Spaziale Jamess Webb, il cui lancio è previsto però per il 2021. In attesa della pubblicazione su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society i dettagli sui tre esopianeti scoperti sono stati pubblicati sulle pagine della rivista arXiv.