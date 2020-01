Un pericoloso cobra libero nelle strade di Sanremo, l’avvistamento e la foto di una passante

Potrebbe essere un cobra quello immortalato questa mattina, con la fotocamera di uno smartphone, da una giovane donna di Sanremo. Il rettile, avvistato nel quartiere del Polo Nord della città, è stato avvistato intorno alle 05:30 del mattino. “Ero spaventatissima - racconta la donna sulle pagine di La Riviera.it -. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, così l’ho fotografato da lontano con lo zoom. Non so cosa sia, ma mi sono spaventata da morire”. L’immagine, in effetti, non chiarisce la natura del “soggetto” immortalato. Potrebbe essere un rettile, magari un pericoloso cobra, ma anche un oggetto inanimato. Sulle pagine del sito che ha lanciato la notizia l’invito, a quanti avessero informazioni, a mettersi in contatto con le autorità competenti.