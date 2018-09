Parmitano presenta "Beyond", la sua nuova missione spaziale

Roma (askanews) - L'astronauta dell'Esa Luca Parmitano ha annunciato oggi il nome della sua prossima missione spaziale che partirà nel luglio del 2019. Dal centro dell'Esa in Italia, l'Esrin, che ha sede a Frascati, in provincia di Roma, Parmitano ha svelato il logo della missione chiamata "Beyond" ("oltre", in italiano). Parmitano salirà a bordo della navetta russa Soyuz nella quale sarà il primo italiano al comando della Stazione Spaziale. Con "Beyond" sono in programma oltre 50 esperimenti, in primo luogo di robotica. Nel video diffuso dall'Esa (Agenzia spaziale europea) Parmitano spiega il significato della missione "Beyond".