Pannelli solari sono obsoleti, ecco la parabola con il fluido che rivoluzionerà il mondo

Il mondo ha urgente bisogno di nuove tecnologie capaci di mandare in pensione le attuali fonti energetiche di origine fossile. Una possibile soluzione, che rivoluzionerà l’intero settore energetico, arriva da un team di ricercatori svedesi della Chalmers University of Technology. Gli scienziati, guidati dal professor Kasper Moth-Poulsen, hanno infatti creato un liquido, chiamato combustibile solare termico, in grado di immagazzinare l’energia per quasi 20 anni. “Un combustibile solare termico - spiega Jeffrey Grossman, ingegnere del Massachusetts Institute of Technology (Mit) - è come una batteria ricaricabile, dove al posto dell’elettricità si mette la luce del Sole, che genera calore rilasciato quando necessario”. La soluzione creata da Moth-Poulsen e colleghi, già definita rivoluzionaria da tanti addetti ai lavori, è un composto costituito da carbonio, idrogeno e azoto che, quando colpito dai raggi solari, si riorganizza a livello molecolare diventando un fluido dalle caratteristiche uniche.

Energia immagazzinabile per 18 anni

L’energia solare, infatti, viene intrappolata grazie dai forti legami chimici, e resta nel fluido anche quando questo, ad esempio durante la notte, si raffredda tornando a temperatura ambiente. Quando in una struttura viene richiesta dell’energia supplementare l’incredibile fluido viene aspirato attraverso una sostanza catalizzatrice, che restituisce alla molecola liquida la sua forma originale, e questo riscalda il fluido fino a 63 gradi celsius. Una volta utilizzato, il fluido può ritornare sulle tetto per essere riscaldato e può essere utilizzato decine e decine di volte, sicuramente almeno 125 volte e questo senza danneggiare in alcun modo la molecola.

Energia solare fruibile anche durante la notte

“L’energia - ha commentato entusiasta il responsabile dello studio - può essere conservata fino a 18 anni”, ma ci sarebbero margini per ulteriori miglioramenti. Secondo i ricercatori quanto ottenuto è solo il primo passo perché, stando ai calcoli, si potrebbe ottenere un fluido con una temperatura superiore ai 110 gradi Celsius. Con la loro invenzione, che i ricercatori hanno testato con un sistema prototipo, posizionato sul tetto di un edificio universitario, hanno già attirato l’attenzione di numerosi investitori.