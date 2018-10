Nel lago d’acqua salata scoperto su Marte c'è ossigeno per sostenere la vita

Nell'acqua salata nascosta nel sottosuolo di Marte c'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita: l'acqua lo cattura dall'atmosfera del pianeta rosso, dove il gas è presente in tracce. L'ossigeno potrebbe essere presente anche nell'acqua ricca di minerali del lago scoperto dal radar italiano Marsis, che si trova sulla sonda europea Mars Express, a condizione che sia in grado di avere degli scambi con l'atmosfera. Lo indica la ricerca del California Institute of Technology (Caltech) pubblicata sulla rivista Nature Geoscience. I calcoli fatti dal gruppo di Vlada Stamenković indicano che l'ossigeno potrebbe sostenere la vita di microrganismi e animali più complessi, come spugne.

Aumentano le probabilità che Marte ospitasse la vita

"Non sappiamo se Marte abbia mai ospitato la vita", scrivono i ricercatori, ma "i nostri risultati" estendono la possibilità di cercarla. Finora, infatti, forme di vita basate sull'ossigeno si ritenevano impossibili su Marte perché la sottile atmosfera del pianeta è poverissima di questo gas. Si pensava quindi che sul pianeta rosso potessero vivere solo microrganismi simili ai batteri della Terra tipici degli ambienti privi di ossigeno.

Ossigeno viene catturato

I nuovi calcoli indicano che l'acqua salata di Marte poco al di sotto della superficie può catturare l'ossigeno a condizione che periodicamente riesce a entrare in contatto con l'atmosfera attraverso fessure della crosta, "come fanno i mari terrestri", rileva Elena Pettinelli, dell'Università Roma Tre, che aveva partecipato all'analisi dei dati del radar Marsis. Anche il lago sotterraneo visto dal radar Marsis potrebbe essere un ambiente adatto alla vita "se l'ossigeno venisse periodicamente fornito grazie a un contatto periodico fra il lago e l'atmosfera". Per l'astrobiologa Daniela Billi, dell'università di Roma Tor Vergata, i nuovi dati estenderebbero la gamma delle possibili forme di vita che il pianeta rosso potrebbe ospitare perché "ampliano la gamma dei possibili metabolismi presenti su Marte". Nel tempo, infatti, le concentrazioni di ossigeno nell'acqua marziana potrebbero essere diventate tali da poter supportare microrganismi dal metabolismo basato sull'ossigeno.

Ossigeno potrebbe sostenere forme di vita primordiali

I ricercatori del Caltech hanno calcolato la quantità di ossigeno che potrebbe essere disciolto nell'acqua salata di Marte "considerando alcune delle principali variabili che controllano il processo di assorbimento del gas, come temperatura, concentrazione delle soluzioni saline, natura dei sali disciolti e la latitudine", spiega il chimico organico Raffaele Saladino, dell'università della Tuscia. Ciò indica "la possibilità che quantità sensibili di ossigeno possano accumularsi nelle acque salate, soprattutto in corrispondenza delle regioni polari, dove sussistono le condizioni ambientali più favorevoli". Secondo l'esperto l'ossigeno presente nell'acqua "potrebbe, in principio, sostenere forme di vita primordiali" che respirano l'ossigeno, "ma dovrebbero essere estremofile, ovvero richiedere elevate concentrazioni saline e basse temperature per replicarsi".