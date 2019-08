Mai più in spiaggia senza batteria: arriva l’ombrellone che ti ricarica il cellulare con l'energia solare

Mai più in spiaggia con il cellulare scarico. L’incubo sta per terminare: un lettino, un ombrellone e una tenda da sole sono il banco di prova del primo alimentatore portatile a costo zero e a energia pulita per ricaricare, ovunque ci si trovi, fino a sei dispositivi contemporaneamente, come smartphone e tablet, senza la necessità di collegarsi a una presa elettrica: è quanto permette di fare il sistema NewPV-3, messo a punto dall’istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma.

Smartphone e tablet sempre carichi

"L'idea di questi sistemi – rivela Stefano Rampino, coordinatore dello studio - nasce dal bisogno sempre più urgente di avere smartphone e tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovrautilizzo di questi dispositivi riduce l'autonomia della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più volte al giorno. Quando si è lontani da casa, e' sempre difficile trovare una presa elettrica con la quale ricaricare lo smartphone".

Alimentazione a energia solare

Il sistema di alimentazione portatile è basato sull'energia solare e utilizza celle di alimentazione flessibili, applicabili anche su superfici curve, come quelle degli ombrelloni. "Il nostro sistema permette di utilizzare l'energia solare liberamente, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato - spiega Rampino che aggiunge-. può essere trasportato, installato e disinstallato facilmente, non necessita di alcun tipo di manutenzione, è resistente all'acqua e a limitate deformazioni meccaniche".

L’esperimento

Attualmente tre di questi sistemi sono in via di sperimentazione su un lettino, un ombrellone e una tenda da sole presso la Piscina Baia Blu nel Campus Universitario di Parma. Un mini-modulo pesa al massimo 400 grammi.