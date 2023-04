Scoperto un materiale mai visto prima sulla Terra, è stato generato da un fulmine caduto su un albero

Un tipo di minerale mai visto prima sulla Terra, a metà strada tra quelli terrestri e quelli spaziali che si trovano nei meteoriti è stato scoperto in Florida. A generare il nuovo materiale che potrebbe fornire informazioni sullo sviluppo della vita sul nostro Pianeta è stato un fulmine caduto su un albero in Florida.

La scoperta del nuovo materiale

La scoperta è pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment da Matthew Pasek e Tian Feng dell'Università della Florida meridionale insieme a Luca Bindi, professore ordinario di Mineralogia e Cristallografia dell'Università di Firenze, ricercatore associato all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr e socio dell'Accademia nazionale dei Lincei. Bindi e Pasek avevano già collaborato insieme pubblicando lo scorso dicembre su Pnas il ritrovamento di un altro straordinario materiale finora sconosciuto, un quasicristallo prodotto da un fulmine abbattutosi su una linea elettrica in Nebraska.

E' stato creato da un fulmine

Il nuovo materiale è stato invece prodotto durante un temporale estivo nel 2012 da un fulmine caduto su un albero nella città di New Port Richey. La scarica elettrica liberata nel terreno sabbioso ha generato una folgorite (un ammasso vetroso definito anche 'fulmine fossilizzato') che i proprietari del terreno hanno messo in vendita, attirando l'attenzione di Pasek che ha acquistato il reperto per analizzarlo insieme a Bindi.

La ricostruzione dei ricercatori

"Non abbiamo mai visto questo materiale presente in natura sulla Terra", spiega Pasek. "Minerali simili possono essere trovati nei meteoriti e nello spazio, ma non abbiamo mai visto questo preciso materiale da nessuna parte". Secondo la ricostruzione dei ricercatori, il fulmine avrebbe bruciato il carbonio nell'albero così come il ferro che si era accumulato attorno alle sue radici, generando questo materiale simile al fosfito di calcio. I tentativi di ricrearlo in laboratorio sono falliti, suggerendo che sono necessarie condizioni e tempistiche molto particolari per crearlo.