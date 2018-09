Non solo Bisfenolo A, con plastica fertilità spesso a rischio

La plastica priva di Bisfenolo A non è meno pericolosa di quella che la contiene, ricca di una moltitudine di sostanze ancora poco studiate. Lo dimostra una ricerca condotta da un team di scienziati dell'Università della California a San Francisco che ha analizzato il bisfeonolo S (BPS) e altri composti chimici tra cui BPF, BPAF e difenil sulfone. Secondo gli esperti, che hanno visto i risultati del proprio studio pubblicati sulle pagine della rivista Current Biology, anche le plastiche BPA-free possono essere pericolose e addirittura danneggiare le cellule riproduttive. I ricercatori hanno scoperto che alcune delle plastiche BPA-free possono causare gli stessi danni della versione contenente Bisfenolo A.

Con plastica a rischio la fertilità

A rischio, ancora una volta, le cellule riproduttive femminili e maschili. Grazie ai test i ricercatori sono riusciti a dimostrare che gli effetti da una contaminazione da Bisfenolo continuerebbero a persistere per generazioni, anche nel caso in cui si eliminassero oggi tutti i contaminanti presenti nella plastica. Nei maschi, ancor più che nei soggetti di sesso femminile, i danni sarebbero importanti, con mutazioni cromosomiche che si tramanderebbero per non meno di tre generazioni.

Evitare l’utilizzo di prodotti di plastica

E in tanti puntano il dito contro gli organi nazionali che dovrebbero meglio vigilare. Il problema, spiegano i ricercatori, è che neppure loro riescono a tenere il passo con il ritmo della chimica verde che quasi quotidianamente immette sul mercato prodotti realizzati con nuove sostanze chimiche. Secondo Patricia A. Hunt, una delle ricercatrici impegnate nello studio, saranno necessari ulteriori studi ma, fino a quando non si avranno certezze, l’unica soluzione per i consumatori, è quella di evitare l’utilizzo di prodotti di plastica danneggiati o semplicemente con segni di invecchiamento.