Mozziconi mortali: gli uccelli scambiano le cicche di sigaretta per vermi e le mangiano

La “mamma” uccello imbocca teneramente il suo pullo. Una immagine che ancora una volta mette in risalto l’amorevole cura che anche nel mondo animale viene dimostrata nei confronti dei figli. Ma la meravigliosa foto scattata su una spiaggia della Florida da Karen Mason, fotografa naturalista, e postata sul profilo Instagram dell’Associazione ambientalista Audubon Florida fa riflettere e discutere.

L’uccello in questione, un esemplare di Rynchops niger (Becco a cesoie americano), crede di dare in pasto un verme al suo pullo ma in realtà gli sta dando un mozzicone di sigaretta. Si tratterebbe di un comportamento abbastanza frequente tra i volatili che scambierebbero il pericoloso rifiuto buttato dagli umani nella sabbia per cibo, e più precisamente per vermi, appunto.

La gravità del problema

La foto della Mason fa comprendere in tutta la sua gravità “quanto impatto abbiano i nostri rifiuti sulla natura e gli animali”, come ha detto un portavoce della Royal Society for the Protection of Birds.

Ma quali sono i dati su questo tipo di problema?

Secondo i numeri della campagna di raccolta rifiuti sostenuta da Ocean Conservancy in molte spiagge del pianeta sarebbero stati raccolti oltre 60 milioni di mozziconi di sigaretta che equivarrebbero al 30 per cento della spazzatura totale. Il problema insomma è davvero rilevante. Basti pensare che nel mondo vengono “consumate” quasi 6mila miliardi di sigarette e la quasi totalità dei filtri residui viene dispersa nell’ambiente. E in molti casi – come la foto dimostra – divengono cibo pericoloso per gli ignari e incolpevoli animali.

Stando a uno studio annuale di Legambiente, Beach Litter 2018, riguardante i rifiuti buttati sulle spiagge del nostro Paese le cicche di sigaretta si trovano al quarto posto e rappresentano l’8 per cento del totale. Ben 77 mozziconi ogni 100 metri di spiaggia. Davanti nella classifica dei rifiuti da spiaggia primeggiano bottiglie e contenitori di plastica per bevande. Quando si butta a terra il rimasuglio di sigaretta dunque, sarebbe bene pensare alle conseguenze che quel gesto potrebbe avere sul nostro ambiente.