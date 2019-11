Mercurio danza davanti al sole: le foto dell’evento immortalate dalla Nasa

Un neo sul disco del Sole. Così appare Mercurio nelle immagini, pubblicate dall'agenzia spaziale americana su un'apposita pagina web. Gli scatti dell’evento che accade 13 o 14 volte nell'arco di un secolo sono stati scattati dall'osservatorio solare della Nasa Sdo (Solar Dynamics Observatory), un telescopio spaziale lanciato nel 2010 per lo studio del Sole.

Una danza durata 5 ore

Le foto - realizzate a diverse lunghezze d'onda con due strumenti di Sdo: l'Helioseismic and Magnetic Imager (Hmi), che studia l'attività magnetica del Sole, e l'Atmospheric Imaging Assembly (Aia), che lo osserva nell'ultravioletto - ritraggono Mercurio durante le diverse fasi della sua danza sul Sole, durata in tutto circa cinque ore. Dalla fase iniziale in cui si tuffa nel disco solare, al transito vero e proprio, fino all'uscita dai vortici della turbolenta superficie della nostra stella.

Riprese con l'osservatorio solare Sdo

Nelle immagini il Sole appare in diverse colorazioni, a seconda delle lunghezze d'onda degli strumenti di Sdo. È, inoltre, ripreso sia da lontano per inquadrarne l'intero disco, che a distanza ravvicinata per catturare maggiori dettagli, soprattutto delle fasi iniziale e finale del transito di Mercurio.

Prossimo passaggio nel 2032

Per gli astronomi, questo fenomeno è un'occasione preziosa per studiare gli strati più esterni dell'atmosfera del Sole: la fotosfera e la cromosfera. L'ultimo transito di Mercurio sul Sole risale al 9 maggio 2016. Per godere di nuovo dello spettacolo di Mercurio che, come un minuscolo neo, provoca mini eclissi sul Sole, bisognerà invece attendere il 13 novembre 2032.