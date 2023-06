Marco Mengoni torna live, sold out il tour negli stadi

Roma, 21 giu. (askanews) - Marco Mengoni è tornato on stage con "Marco Negli Stadi 2023", un tour completamente sold out negli stadi più importanti d'Italia. L'artista ritrova il suo pubblico a un anno dal debutto negli stadi di Milano e Roma della scorsa estate e dopo un tour nei principali palazzetti nell'autunno 2022, andato esaurito in pochissimo tempo. Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour è partito sabato 17 giugno con un'anteprima dallo Stadio Comunale di Bibione (Ve) davanti a oltre 25.000 persone, per poi debuttare ufficialmente a Padova il 20 giugno e proseguire a Salerno il 24 giugno, a Bari il 28 giugno, a Bologna il 1 luglio, a Torino il 5 luglio e a Milano l'8 luglio, concludendosi ufficialmente con il gran finale al Circo Massimo il 15 luglio.

Lo show romano sarà una grande festa, con musica ed esibizioni fin dal pomeriggio: dalle 16.30 la venue si anima e proseguirà dopo il concerto con un gigantesco "afterparty". Con Mengoni nel corso della giornata ci saranno tanti artisti, colleghi e amici che sono stati parte del progetto "Materia" tra cui alcuni dei produttori, come Crookers, Dardust, Estremo, Mace e Whitemary. Sul palco durante il concerto anche Samuele Bersani, Bresh, Elodie e Gazzelle.Tutte le date sono sold out. Il viaggio live di Marco Mengoni continuerà anche oltre confine il prossimo autunno con un tour, per la prima volta, nei principali palazzetti europei, simbolo della scena musicale del nostro continente che ha visto protagoniste alcune delle più importanti star internazionali. Il cantautore è atteso in 8 nuove città: Barcellona (18 ottobre), Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Francoforte (27 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e infine Monaco (2 novembre).Marco Negli Stadi racconta i 13 anni di carriera di Mengoni. Marco porta on stage il suo repertorio più amato, oltre ai brani più recenti contenuti nella trilogia Materia, certificata con quattro dischi di platino e da poco conclusasi con la pubblicazione dell'ultimo capitolo Materia (Prisma). .