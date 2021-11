Arriva la Luna Castoro: l’eclissi lunare (parziale) più lunga del secolo. Quando e come vederla

Venerdì 19 novembre la Terra proietterà la sua ombra sulla Luna, creando un’eclissi parziale ma che durerà quasi tre ore e mezza. In Italia sarà visibile solo da alcune regioni. L’eclissi si potrà osservare in modo minore solo in: Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e infine anche in alcune zone della Sardegna e della Toscana.

Si tratta del Beaver Moon, la Luna castoro

Si tratta del plenilunio di novembre che nel 2021 cade il 19esimo giorno del mese. Veniva chiamata così dai nativi americani poiché questo era il periodo in cui i cacciatori iniziavano a posizionare trappole per quegli animali il cui pelo serviva per creare pellicce per l’inverno. L’eclissi lunare avviene quando la Terra si inserisce tra il Sole e la Luna, oscurando la luce della stella e gettando un cono d’ombra sul nostro satellite.

Dove e come vederla

L’eclissi non sarà visibile in tutto il mondo nel cielo del Nord America. In Europa invece le prime fasi dell’evento saranno visibili dal Regno Unito e parti del Nord Europa prima del tramonto della Luna. Stessa cosa vale per il Nord Italia, in particolare Liguria, Piemonte e Lombardia, e parte del Centro, mentre al Sud non sarà visibile.

Come funziona

Sono fenomeni meno frequenti rispetto alle eclissi totali di Sole, dato che quelle parziali avvengono due volte all’anno, mentre quelle totali lunari si verificano mediamente una volta ogni due o tre anni. Si manifestano quando la Luna piena entra nel cono d’ombra della Terra e assume il colore del rame o rosso opaco (il fenomeno è detto “Luna Rossa”).

Quanto dura

L’eclissi lunare totale dura fino a un’ora e quaranta minuti, anche se può raggiungere le sei ore, se si prendono in considerazione le fasi in cui la Luna passa nella regione di penombra. Proprio come accade per i fenomeni solari, esistono le eclissi lunari totali e parziali, che dipendono dall’allineamento della Terra con il Sole e la Luna.

Quando sarà la prossima eclissi lunare

L’ultima eclissi lunare totale è avvenuta il 21 gennaio 2019 alle ore 05:12 (massima oscurità) e la prossima sarà il 16 maggio 2022 alle ore 04:11 (massima oscurità) mentre la prossima visibile totale in Italia sarà quella del 31 dicembre 2028. Quella del 19 novembre sarà una eclissi parziale.