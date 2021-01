Love Planet Earth 2021 il calendario di Telespazio ed e-GEOS

Milano, 5 gen. (askanews) - Telespazio ed e-geos, in collaborazione con National Geographic Italia hanno dato vita a Love Planet Earth 2021, 13esima edizione del calendario che attraverso la bellezza delle immagini satellitari e la forza delle fotografie d autore affronta i grandi temi posti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) dell Agenda 2030 dell ONU, come la desertificazione, la carenza d acqua, l inquinamento provocato dall uso della plastica.Il calendario Love Planet Earth 2021 è solo la prima di una serie di iniziative che saranno dedicate ai Sessanta Anni di attività di Telespazio - società fondata ai primordi dell era spaziale, nel 1961 - e che si susseguiranno nel corso dell anno. Nei prossimi dodici mesi l azienda di Leonardo racconterà il suo passato, intrecciato a doppio filo con la storia spaziale italiana, europea e mondiale, ma soprattutto la sua idea di futuro, basata sull attenzione alla sostenibilità e sulla costante spinta all innovazione.Nell'edizione 2021, il calendario Love Planet Earth si snoda non a caso intorno al tema "Sostenibilità e sviluppo: necessità conciliabili per il futuro del Pianeta" e propone una riflessione sui grandi obiettivi posti dall Agenda 2030 dell ONU. Temi quali la ricerca di un alternativa alla plastica, il rispetto della biodiversità, la mobilità sostenibile e la necessità di città più verdi sono raccontati mese dopo mese attraverso una coppia di immagini: una satellitare realizzata da e-GEOS, società costituita da Telespazio e dall Agenzia Spaziale Italiana, e una d autore di National Geographic Italia.Le spettacolari immagini elaborate da e-GEOS sono state catturate dagli occhi radar dei satelliti italiani COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione e dalle costellazioni dei principali operatori internazionali di osservazione della Terra. I partner di e-GEOS, per Love Planet Earth 2021, hanno acquisito e messo a disposizione straordinarie e inedite visioni del nostro Pianeta. Dalla Germania al Perù, passando per l Italia e fino alle Maldive, gli scatti di e-GEOS propongono un vero e proprio viaggio intorno al globo, in grado di raccontare la sfida quotidiana di popoli e culture nel tentativo non sempre agevole di conciliare sostenibilità e sviluppo.Il calendario Love Planet Earth si inserisce all interno del più ampio impegno di Telespazio, di e-GEOS e di Leonardo verso i temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Un attenzione che da un lato riguarda gli imprescindibili gesti quotidiani dal grande impatto, come ad esempio l uso di carta riciclata per la stampa del calendario o la campagna Plastic Free, e dall altro la consapevolezza dello stretto legame che unisce il settore spaziale alla tutela dell ambiente."Il progetto Love Planet Earth - ha dichiarato Luigi Pasquali, Coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore Delegato di Telespazio - rappresenta per il gruppo Telespazio non solo una consolidata tradizione ma anche una responsabilità per rispondere alla grande sfida posta dal Green New Deal. Nelle nostre aziende l innovazione tecnologica ha l obiettivo di fornire gli strumenti per ottimizzare l uso delle risorse e la crescita sostenibile, e testimonia il nostro impegno per contribuire al contrasto degli effetti del cambiamento climatico".