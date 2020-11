"Like a Viking", Papu Gomez celebra Bergamo per la lotta al Covid

Roma, 11 nov. (askanews) - Il capitano dell'Atalanta Papu Gomez, ambasciatore di "Assassin's Creed Valhalla", ultimo episodio del famoso videogioco e protagonista della campagna "Like a Viking" per promuovere lo spirito combattivo della città di Bergamo, simbolo della lotta al Covid-19."Essere il primo a sacrificarsi, con lealtà e coraggio: questo è guidare una squadra" dice il campione argentino, invitando a continuare a lottare "come un vichingo". Nonostante Papu Gomez non abbia fisicamente la stazza dei guerrieri vichinghi, vuole avvicinarsi ai valori del popolo scandinavo e alle sue imprese raccontate nel videogioco con la sua determinazione."La mia generazione e la nuova sono cresciute con i videogiochi e Assassin's Creed mi è sempre piaciuto"."Noi ci sentiamo guerrieri, lottiamo in ogni allenamento, nelle partite e cerchiamo di rappresentare una città come Bergamo che ha sofferto tanto nell ultimo periodo e cercheremo in futuro di portare in alto la città e rendere i cittadini orgogliosi".