Le Paoline parlano social: le suore si aprono al mondo digital

Roma, 9 mag. (askanews) - Le Paoline parlano social e si aprono al mondo digital per offrire nuove occasioni di preghiera e meditazione. Anche le Edizioni Paoline investono risorse ed energie nel mondo del digitale. Tutto il catalogo della casa editrice della Pia Società Figlie di San Paolo, già presente su tutte le piattaforme musicale esistenti, vuole fare un passo ulteriore nello sviluppo e nella diffusione. Un catalogo davvero ricco, quasi tutto concentrato sulla musica sacra.Giovedì 16 maggio, nell'Istituto Pia Società Figlie di San Paolo di Roma (via Antonino Pio, 75), ci sarà l'appuntamento con "La discografia nella Digital Age - Strategie Vincenti" organizzato da Edizioni Paoline e dall'AFI (Associazione Fonografici Italiani). "Come Paoline - spiega Suor Livia Sabatti, anche vicepresidente dell'AFI - siamo impegnate e decise a occupare in modo intelligente e costruttivo lo spazio digitale e i nuovi modi di comunicare. Il nostro fondatore Don Alberione ci diceva di usare tutti i mezzi tecnici più idonei ed efficaci per comunicare il Vangelo, e ce ne faceva un obbligo. Di fatto Internet e social rappresentano una grande opportunità per l'evangelizzazione. Le nuove frontiere si chiamano social e le Paoline vogliono dire la loro con il proprio canale YouTube con oltre 500 video pubblicati, ma anche con la pagina Facebook, Instagram, Twitter e lo streaming musicale con Spotify. Sono certa che con il presidente dell'AFI Sergio Cerruti e i suoi collaboratori scopriremo nuove potenzialità del mondo digitale, "strategie vincenti" da adottare perché anche la buona notizia del Vangelo possa essere proclamata e diffusa il tutto il mondo". "A oggi - prosegue suor Livia - abbiamo digitalizzato tutto il catalogo musicale che gestiamo attraverso gli store digitali, rendendo disponibili tramite download gli spartiti e le partiture di tutti i nostri lavori, da sempre molto richiesti. Dal 2015 abbiamo inoltre una sorella, una social manager, che si occupa di gestire la presenza delle pubblicazioni e produzioni Paoline nei social media - conclude suor Livia - e ovviamente un sito (paoline.it) dove tutto il mondo e il pensiero delle Paoline viene presentato e promosso".