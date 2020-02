Contrordine: l’origine aliena dei misteriosi lampi radio veloci è improbabile

Da tempo i segnali regolari e misteriosi che provengono dallo spazio profondo sono oggetto delle ipotesi più stravaganti, prima fra tutte quella che siano stati prodotti da civiltà extraterrestri. Ma a sfatare questa teoria arriva Seth Shostak, astronomo dell’Istituto del programma Seti (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). L’esperto è infatti convinto che i lampi radio veloci non siano legati agli alieni ma a sorgenti astrofisiche, come le stelle di neutroni

Esclusa l’ipotesi aliena

“Uno dei problemi dell’ipotesi aliena è la grande varietà delle distanze di provenienza dei segnali radio veloci, alcuni originati a miliardi di anni luce di distanza, altri lontani centinaia di milioni di anni luce”, osserva Shostak. Prima di tirare in campo Et ci sono inoltre molte altre teorie valide, con decine di modelli che descrivono questi fenomeni facendo riferimento a contesti astrofisici estremi e a sorgenti ad alta energia.

I maggiori indiziati

Tra i principali indiziati ci sono le stelle di neutroni, ossia ciò che resta di stelle esplose, oggetti cosmici così densi che un cucchiaino della loro materia sulla Terra peserebbe un miliardo di tonnellate, quasi quanto 170 milioni di elefanti.

La provenienza

Tra i fenomeni più enigmatici dell’universo, i lampi radio veloci sono intensi impulsi brevissimi della durata di pochi millesimi di secondo e provengono da galassie distanti miliardi di anni luce. Gli astrofisici ritengono che nell’universo siano emessi in media 5.000 lampi radio veloci al giorno.

Il segnale più vicino

Il più vicino mai registrato è stato identificato come proveniente da una galassia simile alla Via Lattea, distante circa mezzo miliardo di anni luce. È il quinto segnale del genere la cui origine viene individuata esattamente, su centinaia finora osservati. E tutti sono legati a origini non aliene.