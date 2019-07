L'astronauta Esa Luca Parmitano promosso al grado di colonnello

Roma, 1 lug. (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano è stato promosso al grado di colonnello dell'Aeronautica Militare.Proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, corso Sparviero IV, Parmitano è un pilota sperimentatore dell'Arma azzurra e, prima di essere reclutato nel corpo astronauti europeo nel 2009, ha prestato servizio presso il Reparto sperimentale volo dell'Aeronautica che ha sede sull'aeroporto di Pratica di Mare (Roma).Il 20 luglio 2019, in coincidenza con il 50esimo anniversario del primo sbarco umano sulla Luna con l'Apollo 11, prenderà il via la missione "Beyond" dell'Esa, sua seconda missione spaziale di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale dopo "Volare" dell'Asi nel 2013.Il colonnello Parmitano, membro dell'equipaggio della Expedition 60/61 con il cosmonauta di Roscosmos, Aleksandr Skvorcov e l'astronauta della Nasa, Andrew Morgan, sarà anche il comandante della base orbitante, primo italiano e terzo europeo in assoluto a ricevere questo prestigioso incarico.