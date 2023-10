L'Accademia Italiana Videogiochi protagonista a Maker Faire

Roma, 19 ott. (askanews) - L'Accademia Italiana Videogiochi (AIV) è tra le realtà protagoniste di Maker Faire Rome 2023 "The European Edition", in programma dal 20 al 22 ottobre 2023 alla Fiera di Roma. La grande rassegna che celebra l'innovazione darà, infatti, ampio spazio al videogaming dedicandogli l'area EdTech, con l'obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle opportunità che questo settore può offrire. Per realizzare questa nuova area - la Camera di Commercio di Roma che promuove e organizza la kermesse - ha coinvolto l'Accademia Italiana Videogiochi riconoscendola come uno dei più importanti attori dell'industria italiana dei videogiochi. L'Accademia si conferma così come un punto di riferimento nel panorama italiano e internazionale per la formazione e lo sviluppo di talenti nel settore dei videogiochi. La sua collaborazione con Maker Faire Rome 2023 è un perfetto esempio di come il gaming possa essere utilizzato non solo come forma di intrattenimento, ma anche come strumento educativo e culturale. Per l'occasione, l'Accademia Italiana Videogiochi (AIV) celebrerà la creatività declinandola nel mondo del gaming.Si chiama 'Perfect Human Experience' l'installazione pensata da AIV per Maker Faire Rome 2023, e permetterà a tutti i visitatori di compiere un percorso alla riscoperta del genio e del seme creativo che si cela in tutti noi, conciliando intelligenza artificiale ed emotiva. La performance esperienziale potrà essere vissuta in quattro aree distinte dello stand, con un effetto a crescere che lo porterà passo dopo passo a ripercorrere un viaggio fatto di emozioni e sorprese, le stesse che vivono studentesse e studenti a partire dal loro primo approdo in Accademia fino all'inserimento nel mondo del lavoro.

Sarà un percorso immersivo e altamente coinvolgente, che ogni visitatore potrà sperimentare in prima persona. La performance sarà attiva in quattro momenti di ogni giornata: due la mattina e due il pomeriggio, per la durata di un'ora. Ma ci saranno tanti altri buoni motivi per visitare lo stand dell'Accademia: demo giocabili, sviluppo e illustrazione di nuovi software, game jam, playtest e talk divulgativi sullo sviluppo di videogiochi.Il viaggio svolto durante i tre giorni alla Maker Faire proseguirà con il progetto AIV CAMP: giornate aperte a ragazzi, docenti e genitori che avranno lo scopo di raccontare quel che sottende allo sviluppo di un prodotto di intrattenimento interattivo. Descrivendo l'industria dei videogiochi, le dinamiche aziendali dello sviluppo e le professioni coinvolte, i partecipanti avranno modo di comprendere quali sono le competenze necessarie per inserirsi sia nell'industria della produzione di videogiochi, sia negli ambiti produttivi diversi dall'intrattenimento (simulazione, architettura, formazione ecc) in cui tali competenze possono essere applicate. L'obiettivo specifico del progetto è la diffusione della cultura digitale e l'orientamento alla professionalizzazione dei suoi giovani, contribuendo alla conoscenza di scienze, tecnologie, linguaggi dell'interattività, simulazioni virtuali e opere interattive, con particolare attenzione alle competenze professionali richieste nell'industria videoludica e audiovisiva in genere (hard/soft skills). L'obiettivo generale è infondere la consapevolezza del videogioco non solo come passatempo, ma come prodotto industriale; non solo come intrattenimento, ma come piattaforma utile a campi come quello formativo o terapeutico e quindi per sbocchi professionali in settori diversi da quello di riferimento.La presenza di AIV a questa edizione di Maker Faire coincide con il ventennale dell'Accademia, che in questi anni si è costruita una posizione di leadership nella formazione in ambito videoludico, diventando una riconosciuta eccellenza nel settore. La base del successo è l'aver puntato su innovazione, tecnologia e creatività, incentrando il lavoro sulla persona intesa come "perfect human", dotata di creatività tecnica (hard skills) e intelligenza emotiva ( soft skills).Lo spazio di AIV sarà allestito nella nuova area LEARN uno spazio speciale sull'universo dei videogiochi all'interno della mostra organizzata dalla Camera di Commercio di Roma. Da anni l'Accademia è impegnata nel supportare istituzioni scolastiche, istituzioni e MDL (Mondo Del Lavoro) nella creazione di percorsi professionalizzanti allineati con le richieste del mercato globale dell'industry dei videogiochi, attraverso la promozione di progetti educativi che utilizzano i videogiochi come strumento di apprendimento interdisciplinare. Grazie al suo approccio distintivo, AIV cura la crescita professionale dei propri studenti, valorizzando e rafforzando le loro attitudini personali. Il punto forte di AIV a Maker Faire sarà proprio la presenza degli studenti, veri protagonisti dell'evento, che effettueranno dimostrazioni pratiche, spiegheranno metodi e flussi di lavoro e si metteranno a disposizione per fare rete e creare nuove connessioni.L'Accademia Italiana Videogiochi nasce nel 2004 ed è il primo centro formativo in Italia dove gli appassionati del videogioco, sia come arte che come forma di intrattenimento, possono apprendere la professione dello sviluppatore, lavorare in maniera creativa e flessibile e acquisire competenze aggiornate agli ultimi standard. Nel 2005 AIV diviene eccellenza del settore secondo la Relazione Informativa del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e raccoglie l'interesse di tutti i maggiori media nazionali di rilievo. Attualmente, nelle sedi di Roma e Milano, svolge corsi di Game Programming, 3D Art, Game Design, Narrative Design, Character Animation, Strategic Writing e Musica. Dal 2023 AIV è ufficialmente UATC: Centro di Formazione di Unreal Engine autorizzato da Epic.