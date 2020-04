Pronto il kit per la diagnosi veloce: ma il tampone rimane il metodo più efficace per individuare il Coronavirus

Sempre più aziende stanno mettendo sul mercato dei kit per rilevare la positività o negatività al coronavirus. Con il test veloce sierologico basta pungersi un dito prelevare 2 gocce di sangue e aspettare solo10 minuti per avere l'esito sull'eventuale contagio. Questo grazie alla misurazione degli anticorpi. L'organismo, per difendersi dal Covid-19, produce gli anticorpi IgM (i primi a comparire) e IgG. Il test rapido legge la presenza o meno di questi anticorpi per chiarire se è in atto l'infezione.

Come è fatto il kit di diagnosi

Tra le tante aziende che stanno mettendo in produzione il kid di diagnosi c’è la Dasit Group Spa, multinazionale italiana nel settore della diagnostica in vitro, con sedi a Cornaredo, in provincia di Milano, Francia, Spagna e Germania. Il presidente dell’azienda, Angelo Fracassi, spiega come è fatto il nuovo dispositivo: “È simile, per intenderci, a un test di gravidanza, il nostro test Covid-19 BSS è stato sviluppato in Francia, è marcato CE, ha le certificazioni per essere messo in commercio, quindi, ha superato tutte le fasi della sperimentazione”. Anche nella comunità scientifica prende piede l'ipotesi che i test veloci possano essere un'arma in più al tempo dell'emergenza. Per Fracassi “è utile per uno screening a tappeto della popolazione, visto che è in grado di identificare anche i positivi asintomatici”.

L’affidabilità

Il problema è l'affidabilità del test. A chiarire è l'infettivologo Massimo Galli, primario del Sacco, professore di malattie infettive all'Università di Milano: “Abbiamo eseguito una prova di alcuni di questi test - spiega - nei pazienti ricoverati con la malattia già in corso gli anticorpi IgG sono rilevati bene. Ma le IgM non vengono lette nei pazienti ospedalizzati. Quindi, o scompaiono presto nel sangue una volta che la malattia è già in stadio avanzato, oppure il test non è così sensibile da leggerle". Quindi? "I test possano servire prosegue per accelerare l'individuazione delle persone infettate che sono a casa, con sintomi più o meno evidenti. Se fossero positivi al test degli anticorpi possono essere sottoposti al tampone per poi decidere come assisterli”.

I limiti

Inoltre i kit veloci non hanno valore diagnostico, non servono dunque a individuare soggetti contagiosi. "Si tratta di test per la ricerca anticorpale, che si fa sul sangue, e serve per verificare se una persona ha sviluppato anticorpi contro il virus", spiega Carlo Federico Perno, ordinario di Oncologia ed emato-oncologia all’Università degli Studi di Milano e Direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio all’Ospedale Niguarda di Milano. “Hanno un importante valore dal punto di vista epidemiologico, perché permettono di verificare in quanti siano venuti a contatto con il virus, ma non dal punto di vista clinico. In pratica non ci dicono se siamo in presenza di un soggetto con un’infezione in corso”.

Non rivelano la contagiosità

“Perché questi test abbiano validità occorre intanto che si rispetti una tempistica esatta: devono essere passate almeno 2/3 settimane dal contatto con il virus, perché l’organismo impiega almeno 15 giorni a sviluppare gli anticorpi. Se si fa troppo presto si rischia un falso negativo” spiega Perno che aggiunge: “Se danno esito positivo, inoltre, significa solo che il soggetto è entrato in contatto con il virus, non che sia ammalato. Un domani ci servirà a scoprire la reale circolazione del virus, perché facendo i tamponi per la ricerca del virus solo alle persone che presentano sintomi non abbiamo un’idea chiara di quanto possa essersi diffuso tra la popolazione. Mancano i riscontri degli asintomatici”, rivela ancora l’esperto.

Tampone, il metodo più efficace

Dunque il tampone rimane il metodo più efficace e attendibile per individuare i soggetti asintomatici ovvero quei soggetti che presentano sintomi sfumati oppure assenti e pur tuttavia sono positivi alla ricerca molecolare di SARS-CoV-2: questi soggetti rappresentano un importantissimo veicolo di trasmissione della malattia e pertanto la loro rilevazione deve essere effettuata all’interno di un percorso concordato e controllato dalle Istituzioni Regionali e Nazionali. E’ bene rimarcare quanto già diffuso da parte del Comitato Tecnico Scientifico per il Coronavirus 19, organismo del Ministero della Salute, che in una sua nota del 18 marzo u.s. ha invitato a non utilizzare tali metodi analitici in quanto attualmente ancora in validazione e pertanto non attendibili. L’unico test attualmente utile per la diagnosi (alta sensibilità e specificità pari al 95% per entrambe) è di fatto il test molecolare con metodo Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicato dall’OMS.