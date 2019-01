Italia al Ces, Tactigon: il gesture controller programmabile

Las Vegas (askanews) - Trasformare la propria mano in un dispositivo che può controllare potenzialmente qualsiasi cosa. Si può fare grazie a Tactigon Skin, gesture controller con intelligenza artificiale, l'ultimo prodotto ideato da Next Industries, startup italiana di Inzago in provincia di Milano e incubata al PoliHUB. Per presentarlo hanno scelto il palcoscenico internazionale del Ces di Las Vegas, la più importante fiera dedicata alla tecnologia. Massimiliano Bellino, Ceo di Next Indutries."Quest'anno a Las vegas portiamo il Tactigon Skin, un gesture controller con diverse capacità, è una piattaforma in grado di ospitare diverse app pronte all'uso per controllare oggetti come computer, robot e occhiali di ar e vr"."Abbiamo lavorato sia nel campo della realtà virtuale a aumentata, utilizzando gesture controller per interfacciarsi con video gaming, stampanti 3d e abbiamo sviluppato applicazioni utili per la produttività del pc, possiamo usarlo per una presentazione in power point usando solo le mani, oppure può essere utilizzato in ambito di industrie 4.0 per insegnare a un robot a muoversi e a catturare i movimenti delle mani, ripetere e imparare da questi movimenti".Tactiogn Skin è dotato di una sdk (pacchetto di sviluppo per applicazioni) compatibile con Arduino."Abbiamo realizzato un prototipo, pronto all'uso, e una serie di app e stiamo cercando di creare un ecosistema: stiamo lavorando con Germania, Usa e Italia per creare un ecosistema di programmatori per realizzare nuove app per il prodotto".Il crowdfunding per Tactigon Skin si apre a febbraio.