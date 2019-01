Italia al Ces, Shin Software: i rendering in 3d immersivi

Las Vegas (askanews) - Shin Software è una delle startup della missione italiana al Ces di Las Vegas, la fiera della tencologia più importante al mondo. Stefano Provenzano fondatore e Ceo racconta come funziona la loro piattaforma che permette di generare rendering in 3d interattivi e immersivi a partire da file cad. Senza bisogno di programmare: "Noi abbiamo realizzato SHOWin3D è una piattaforma di virtualizzazione e visualizzazione di prodotti fisici. Al servizio delle aziende in fase di digital transformation per quanto riguarda l'industria 4.0. Noi aiutiamo le aziende di prodotto a prendere i loro progetti e a trasformarli in strumenti per la forza vendita, per raccontare il loro prodotto ad esempio un configuratore, un catalogo virtuale. C'è un processo semplice che non richiede competenze tecniche che permette di partire dal file cad e arrivare a una vera propria applicazione. Lo stesso sistema può essere usato anche per training con veri e propri manuali virtuali e esplosi dei prodotti". Shin software ha già trovato clienti in Italia e ora punta ai mercati di Stati Uniti e Canada.