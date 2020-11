L’ipotesi di una chiusura degli allevamenti di visoni si sta facendo strada anche in Emilia-Romagna. La Regione sta valutando il provvedimento per i due allevamenti di Ravenna e Galeata (Forlì-Cesena). L'eventuale chiusura degli allevamenti "è di competenza del Ministero della Salute nell'ottica delle strategie di sorveglianza e prevenzione. Per quello che compete a questo assessorato, nelle sedi opportune faremo rilevare che è opportuno considerare la chiusura di questi allevamenti", ha detto l'assessore alle Politiche per la salute della Regione, Raffaele Donini, rispondendo durante il question time alla consigliera del M5s Silvia Piccinini sulla necessità di chiudere gli allevamenti, come in Olanda, per arginare i casi di Covid-19, con mutazione del virus nel passaggio tra uomo e animale.

I servizi veterinari

"Al momento attuale non sono stati segnalati casi di Covid-19 - ha aggiunto Donini - nei due allevamenti di visoni presenti in Emilia-Romagna. Entrambi gli allevamenti sono sottoposti a sorveglianza periodica da parte dei servizi veterinari dell'Azienda Usl Romagna, che hanno rilevato un buono stato sanitario degli animali e l'assenza di scostamenti nei livelli di mortalità rispetto agli anni precedenti". “La storia dei visoni in Danimarca merita una certa attenzione” ha affermato anche Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano. Per l’esperto è infatti “possibile che il sistema immunitario dei visoni finisca per selezionare nuovi mutanti, problema ulteriore di cui certo non avremmo bisogno. Tutte le forzature che imponiamo alla natura hanno un prezzo”, ha sottolineato Galli, intervenuto in serata al ‘Global Health – Festival della Salute Globale’.

Analisi di massima verosimiglianza di tutte le sequenze olandesi SARS-CoV-2 (Erasmus University Medical Center di Rotterdam)

SARS-CoV-2

Alla fine di dicembre 2019, SARS-CoV-2 è stato identificato come causa di un'epidemia di polmonite virale, probabilmente correlata a un mercato di frutti di mare e animali vivi a Wuhan, in Cina. Da allora, la SARS-CoV-2 si è diffusa in tutto il mondo e entro l'8 ottobre 2020 oltre 36.100.000 persone erano state infettate da SARS-CoV-2, provocando oltre 1.000.000 di morti. Nei Paesi Bassi sono state confermate oltre 155.000 infezioni, sono stati segnalati oltre 6.500 decessi correlati alla SARS-CoV-2 e sono stati attuati interventi non farmaceutici per prevenire un'ulteriore diffusione della SARS-CoV-2. Proprio nei Paesi Bassi è stata documentata nei Paesi Bassi la trasmissione del coronavirus Sars-CoV-2 da uomo a visone e da visone a uomo.

La prova

La prova arriva da uno studio pubblicato su 'Science' da un team di ricercatori che hanno sequenziato il genoma virale dei focolai di Covid-19 registrati in 16 allevamenti olandesi di visoni. Il virus sarebbe stato introdotto dall'uomo per poi evolversi, spiegano Bas B. Oude Munnink e colleghi dell'Erasmus University Medical Center di Rotterdam. "Ulteriori ricerche su visoni e altre specie di mustelidi sono importanti per capire se questi animali rischiano di diventare un serbatoio di Sars-CoV-2", scrivono gli scienziati. "E' imperativo - avvertono - che il settore della produzione e del commercio di pellicce non diventi serbatoio di un futuro spillover di Sars-CoV-2 per gli esseri umani".

L’ indagine

Sebbene sia stato documentato che diversi animali sono sensibili all'infezione da Sars-CoV-2, l'origine zoonotica della pandemia di nuovo coronavirus è ancora sconosciuta. Nel senso che resta ancora da capire qual è stato l'animale 'ponte' che ha acceso la miccia dell'epidemia nell'uomo. Nei Paesi Bassi - ricordano gli autori dello studio - il virus è stato diagnosticato per la prima volta in due allevamenti di visoni a fine aprile 2020. E' stato quindi attivato il sistema di risposta nazionale per le malattie zoonotiche ed è stato implementato un ampio programma di sorveglianza. Dal canto suo, l'équipe di Bas B. Oude Munnink ha condotto un'indagine approfondita tra i primi 16 allevamenti di visoni in cui sono stati registrati focolai di Covid-19, combinando tecnologie per la diagnosi dell'infezione, metodiche di sequenziamento genico e interviste agli allevatori.

L'analisi dei genomi

Alla fine del giugno scorso, 66 su 97 (il 68%) fra residenti negli allevamenti oggetto della ricerca, dipendenti e/o contatti esaminati erano risultati contagiati da Sars-CoV-2. L'analisi dei genomi virali ricavati dai visoni ha mostrato una varietà di sequenze, maxi cluster di infezione che - riportano gli studiosi - apparivano originati da casi umani di Covid-19 causati da virus portatori di mutazione D614G. Ma dalle operazioni di sequenziamento è emerso anche che alcune delle persone testate sono state infettate da ceppi virali la cui sequenza genetica presentava una 'firma animale'. In altre parole, i ricercatori hanno dimostrato da un lato la trasmissione uomo-visone, dall'altra quella visone-uomo. Ulteriori indagini non hanno rilevato alcuna ricaduta sulla salute delle persone che vivevano nelle immediate vicinanze degli allevamenti considerati.