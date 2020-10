Innovazione, partnership tra LVenture e BizPlace

Roma, 12 ott. (askanews) - LVenture Group e BizPlace siglano una partnership per il consolidamento del deal flow e scouting di startup sul territorio romano e nazionale al fine di rafforzare maggiormente il dialogo tra investitori VC e società di Advisory. Lo scopo della partnership, che prevede BizPlace come scouting partner di LVenture Group, con riferimento specifico al suo programma di accelerazione LUISS EnLabs - informa una nota - sarà quello di supportare LVG nelle attività di scouting delle migliori startup seed ed early stage su cui investire e fornire quindi deal flow qualificato.Le startup che andrà a selezionare BizPlace sono società ad alto contenuto tecnologico per lo più software based e B2B che hanno validato il loro prodotto sul mercato inziando ad ottenere la prima "traction", ovvero i primi clienti, ordini, utenti. La prima startup innovativa selezionata da BizPlace che è entrata nel 17 esimo programma di accelerazione di Luiss Enlabs è Slymetrix, una piattaforma pensata per l'e-commerce che consente di ottimizzare la spesa per il marketing. Grazie ad un algoritmo che genera report dinamici si possono infatti conoscere i risultati dei diversi canali di marketing e così ottimizzare gli investimenti.Slymetrix è una piattaforma di Attribuzione Multi-Touch pensata per l'e-Commerce che consente di ottimizzare la spesa per il marketing. Una delle sfide principali nel mondo del digital marketing è verificare il ritorno dell'investimento sui diversi canali. La piattaforma Slymetrix è basata su un modello di attribuzione Multi-Touch. In altre parole, premia tutti i canali che hanno contribuito alla vendita del canale e-commerce tenendo conto della totalità del percorso di un cliente. Il team di Slymetrix, gestito dal CEO e Founder Gabriele Taviani, ha sviluppato un complesso algoritmo proprietario che genera report dinamici i quali confrontano i risultati dei diversi canali di marketing e consentono all'utente di prendere decisioni immediate riguardo all'ottimizzazione degli investimenti.Con l'accordo siglato tra Lazio Innova e LVenture Group, le startup che partecipano al Programma di Accelerazione della società che operano nella regione Lazio potranno ricevere un investimento pre-seed sino a 200 mila euro. Grazie all'Accordo Quadro siglato tra Lazio Innova e LVenture Group, le startup che partecipano al Programma di Accelerazione della società e operano nella regione Lazio potranno ricevere un investimento pre-seed sino a 200 mila euro, con un rapporto di co-investimento pari al 40% da parte del Fondo VC della Regione Lazio Innova Venture e al 60% da parte di LVenture Group.LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore delle tecnologie digitali ed è attualmente leader nei segmenti del seed e pre-seed financing. La società conta ad oggi in portafoglio oltre 80 startup, che hanno raccolto 86 milioni di euro (di cui 18 investiti direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.300 posti di lavoro ad alto valore aggiunto.BizPlace Holding è la società leader in Italia nei servizi di advisory finanziario e fundraising di capitali di rischio per Startup e PMI innovative fondata da Federico Palmieri e Andrea Bonabello nel 2017. Ad oggi ha supportato oltre 350 startup e facilitato la raccolta di capitali per i loro clienti per un importo superiore ai 10 milioni.