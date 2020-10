'InfomarketingX', evento virtuale su marketing e biohacking

Roma, 6 ott. (askanews) - Si terrà a fine ottobre (30-31 ottobre-1 novembre) il primo evento virtuale interattivo "InfomarketingX La Resistencia" in tema di strategie di marketing, vendita e Biohacking.Gli ospiti sono Jordan Belfort, Dan Lok, Frank Kern. I loro interventi esclusivi consegneranno ai partecipanti la mappa definitiva per affrontare con successo il cambiamento economico che sta avvenendo su scala mondiale, imparando a gestire l'imprevisto in modo ottimale, per prosperare nel lungo periodo.A organizzare il primo summit virtuale è l'imprenditore digitale Mik Cosentino. L'idea iniziale, prima del Covid-19, era un imponente meeting di due giorni a Lugano, previsto per giugno, al quale erano attese 2000 presenze. Per la sicurezza di tutti, Cosentino ha trasformato questo appuntamento dal vivo in un esclusivo summit online, rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire una nuova era del marketing digitale 3.0 e digitalizzare il proprio business agendo su concetti chiave quali produttività, biohacking, vendita, mindset e comunicazione.Jordan Belfort, conosciuto come the Wolf of Wall Street, è una figura leggendaria nel mondo dell'alta finanza, al quale Martin Scorsese ha dedicato un film interpretato da Leonardo Di Caprio. Oggi Belfort è uno dei massimi esperti mondiali in materia di finanza e vendita oltre che un conferenziere e consulente di alto livello che aiuta persone, professionisti e grandi aziende del calibro di IBM e Virgin.In esclusiva per l'Europa il secondo ospite sarà Frank Kern, il copywriter e consulente di internet marketing a risposta diretta più pagato al mondo. Dal 1999 a oggi ha creato le campagne di marketing con il maggiore incasso nella storia del settore dell'infobusiness. La sua carriera online decollò nel 2005, nel mondo nell'infomarketing, quando decise di creare un corso sull'addestramento dei cani. Fece una cosa geniale, mai vista prima, creò ben seicento siti web distinti, uno per ogni razza canina. In ogni sito promuoveva il medesimo corso di formazione finale. Nel 2006 le vendite avevano già superato il milione di dollari.Dan Lok è ad oggi uno dei più influenti imprenditori, investitori e infomarketer al mondo, con oltre 3 milioni di subscriber sul canale YouTube e guadagni annui a otto cifre. Noto come il Dragone Asiatico, insegnerà ad aumentare le entrate e creare ricchezza sostenibile nel lungo termine. Uno dei concetti alla base del suo successo è quello di "High Ticket Affiliate Marketing", cioè il marketing finalizzato alla vendita di prodotti molto costosi che garantiscano margini elevati di guadagno.