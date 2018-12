L'incubo delle feste per i cani? I padroni “premurosi” che offrono loro del cioccolato

Questo periodo dell’anno, dal Natale e fino all’Epifania, è particolarmente apprezzato anche dai nostri amici animali. I loro padroni, spesso in ferie, fanno loro compagnia, concedendo specialmente a Fido delle opportunità inaspettate. Con più tempo libero a disposizione l’amato cane di casa riesce a godere ad esempio di qualche passeggiata extra, e ciò è positivo. Non è invece affatto positivo il fatto che, nello stesso periodo, per i nostri amici a quattro zampe vi siano delle opportunità extra che risultano essere in realtà pericolose per la salute. Capita infatti che, con più dolci, e più persone che girano per casa, ai cani vengano offerti dei dolci.

Il cioccolato è pericoloso

Su alcuni si può occasionalmente chiudere un occhio ma su altri, come il cioccolato, è bene vigilare. Al vostro Fido, che con occhi sdolcinati implorerà di poter affondare i denti su quel dolcetto, dovrete resistere. Stando a quanto scoperto da uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Liverpool (UK), durante le festività, per i cani il rischio di intossicazione è altissimo: nella lunga pausa delle feste di Natale quadruplicano i casi di intossicazione canina da teobromina, sostanza chimica simile alla caffeina presente nel cacao.

Ma dolci vanno tutti evitati

Tale sostanza, pericolosissima per Fido, è dannosa anche per i gatti, perché la metabolizzano molto più lentamente dei loro padroncini. Gli effetti della sua ingestione sono visibili dalle 6 alle 12 ore dopo l'assunzione di cioccolato. Se il vostro pelosone avesse una lieve intossicazione noterete vomito, diarrea, gonfiore e irrequietezza. Con dosi più alte i sintomi sarebbero più gravi: iperattività, tremori, aumento della pressione sanguigna e della temperatura corporea. Nei casi peggiori si rischiano anche crisi epilettiche, coma e morte. Il cioccolato è il peggior nemico per i vostri animali, ma anche gli altri dolciumi vanno evitati. L’uvetta contenuta nei panettoni ad esempio, può causare problemi renali.