Impulsi luminosi proiettati negli occhi possono fermare l'Alzheimer

Esporre alla luce, con impulsi luminosi negli occhi a frequenze specifiche per la durata di un'ora, potrebbe un giorno diventare una terapia per rallentare il decorso dell'Alzheimer e il suo processo degenerativo. Lo suggerisce uno studio su topi pubblicato sulla rivista Neuron e condotto dal direttore del Picower Institute for Learning and Memory del Massachusetts Institute of Technology di Boston, i-Huei Tsai. Nel frattempo il gruppo di ricerca ha iniziato una sperimentazione clinica di fase I su pazienti, con una terapia basata su stimolazione luminosa e acustica in contemporanea. L'esposizione alla luce (alla frequenza 40 hertz) è risultata capace di bloccare nei topi la neurodegenerazione, rileva Tsai.

Topi trattati non hanno perso neuroni: funzione neurale resta protetta

Gli esperti hanno iniziato la "terapia luminosa" su topi predisposti ad ammalarsi di Alzheimer subito prima che il processo neurodegenerativo cominciasse. La luce è stata somministrata per un'ora al giorno per 3-6 settimane. È emerso che i topi che hanno ricevuto la terapia non hanno perso neuroni e la loro funzione neurale è rimasta protetta, inoltre il loro cervello non era danneggiato da processi infiammatori. Nello stesso tempo (3-6 settimane) i topi non trattati con la luce hanno perso il 15-20 per cento dei neuroni. Sottoposti a test di memoria spaziale, gli animali trattati hanno totalizzato un punteggio maggiore.

Prossimi test sui topi con processo di neurodegenerazione in atto

Gli esperti hanno inoltre compreso che l'esposizione alla luce induce nel cervello (a partire dalla corteccia visiva) la produzione di onde gamma, cruciali per la salute neurale e ridotte nell'Alzheimer. Anche a livello di attività genetica è emerso che la luce promuove l'azione di geni protettivi, finendo per favorire la rimozione di proteine tossiche come la beta-amiloide che si accumula nel cervello dei pazienti. Il prossimo passo sarà vedere se la luce funziona anche su topi nella fase avanzata della malattia, ovvero che hanno già un processo di neurodegenerazione in atto.