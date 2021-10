Il Ces torna in presenza: debuttano Spazio, cibo e Nft

Parigi, 19 ott. (askanews) - Il Ces, il più grande evento mondiale dedicato alle nuove tecnologie, torna in presenza e lo fa con un'edizione diversa da tutte le altre: sarà ibrida, fisica e digitale. Si svolgerà dal 5 all'8 gennaio 2022 come sempre a Las Vegas, dando il via al nuovo anno post pandemia con un evento dove sono attese migliaia di persone.Un grande ritorno. L'ultima edizione in presenza è stata nel gennaio del 2020, poco prima che la pandemia esplodesse. Poi il 2021, in cui è andato in scena il primo Ces tutto digitale. E ora il 2022 con una edizione mista che punta sulla presenza ma conta molti eventi online, con l'intenzione di mettere in pratica le lezioni imparate durante la pandemia, come ha spiegato ad askanews, nel corso della presentazione Ces Unveiled che si è svolta a Parigi, Gary Shapiro, il presidente di Cta, la Consumer Technology Association, che da oltre 50 anni organizza il Ces. "Abbiamo avuto un evento tutto digitale nel 2021, ora si torna in presenza ma con una parte che resta digitale. Perché quello che abbiamo imparato l'anno scorso è che questo è un modo per ampliare lo show, per allargare l'interesse oltre all'evento fisico. Chi va a Las Vegas e perde delle conferenze interessanti può rivederle online", ha detto.Ogni anno il Consumer electronics show riunisce il meglio delle nuove tecnologie in tutti i settori, dalla salute all'entertainment, dall'auto alla robotica, rappresentate da migliaia di aziende, dalle multinazionali più consolidate alle startup. Ad oggi si contano già oltre 1.100 espositori per l'edizione 2022, ma se ne aggiungono di nuovi ogni settimana. Al Ces, dove sarà consentito l'accesso solo ai vaccinati, saranno rappresentati 134 paesi, con il 25% delle realtà in arrivo dall'estero. Ci saranno più di 185 marchi legati all'automotive, un settore che ogni anno occupa una parte sempre più consistente della fiera e oltre 44 diverse categorie tecnologiche, con importanti novità.L'edizione 2022 infatti avrà ancora fra le tendenze più in crescita i big data, il 5g, l'intelligenza artificiale e l'automotive, ma vedrà debuttare fra gli espositori la categoria Spazio, sempre più "consumer" con l'avvento del turismo spaziale, la Food technology, tutta la tecnologia legata al cibo, dalle cucine smart alle novità per il delivery, e gli Nft, per scoprire tutte le opportunità legate ai non-fungible token, oltre a molte realtà legate alla salute e in particolare alla "digital health"."L'industria tech ha avuto un ruolo importante nell'aiutarci a sopravvivere durante la pandemia - ha sottolineato Shapiro - le persone hanno potuto continuare ad essere connesse e a lavorare da remoto. Le tecnologie sono cresciute ancora più rapidamente, soprattutto quelle legate alla salute e al lavoro".A Las Vegas ci sarà anche una delegazione italiana. "L'Italia sarà molto ben rappresentata - ha anticipato Shapiro - avrà un padiglione nell'area Eureka, dedicata alle startup - ci aspettiamo non solo bellezza e moda, ma grandi tecnologie. Mi sono sposato in Italia, la amo molto, non vedo l'ora di tornarci e sono molto contento di vedere questa bella delegazione italiana al Ces 2022".(di Lucilla Nuzzo)