Il 22 aprile è l'Earth Day, Tiqets lancia 'Great Explorations'

Roma, 15 apr. (askanews) - Il 22 aprile sarà l'Earth Day: la Giornata della Terra, dedicata a Madre Natura e alla salvaguardia del nostro Pianeta, ricorrenza celebrata ogni anno a un mese e un giorno dall'equinozio di primavera.Per quest'anno, a causa della pandemia, Tiqets lancia la campagna "Great Explorations: una serie di experience online e offline completamente gratuite, a tema e all'aperto, che offriranno alle persone la possibilità di tornare in contatto con la natura.La campagna è stata ideata e lanciata dalla piattaforma di prenotazione online nata in Olanda nel 2014 e che, di recente, ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da AIRBNB. Oltre alle avventure online, la campagna prevede uno sconto del 15% su tutte le attrazioni outdoor aperte dal 22 aprile al 31 maggio."Nell'ultimo anno, molti di noi hanno ricominciato ad apprezzare la vita all'aria aperta. Durante questa Giornata della Terra, vogliamo che le persone possano esplorare una natura che non sia solo il parco dall'altra parte della strada - afferma Luuc Elzinga, presidente e co-fondatore di Tiqets - Ecco perché abbiamo collaborato con alcune delle attrazioni all'aperto più belle del mondo, da Montserrat appena fuori Barcellona ai giardini di Villa Gregoriana in Italia, per offrirvi il meglio della natura".