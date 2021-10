Igienizzazione ambienti, l'esperto: i vantaggi della Fotocatalisi

Milano, 1 ott. (askanews) - Migliorare la qualità dell aria, ridurre l'esposizione a batteri e virus. Se ne parla molto, soprattutto in questa epoca di lotta al Covid. Le soluzioni per l'igienizzazione degli ambienti sono molte ma una delle più innovative ed efficaci è la fotocatalisi: una tecnologia certificata che sfrutta un principio fisico già in uso con numerose applicazioni.Con la fotocatalisi si ottiene la degradazione di sostanze inquinanti e microrganismi attraverso l interazione di luce, aria e un fotocalizzatore. I vantaggi rispetto ad altre soluzioni classiche basate su prodotti chimici sono molteplici: oltre ad avere effetti disinquinanti la fotocatalisi aiuta mantenere pulite e deodorate le superfici trattate.Soprattutto, la fotocatalisi garantisce risparmio economico, perché il trattamento va effettuato una sola volta e dura anni. Tra i prodotti fotocatalitici presenti sul mercato ci sono rivestimenti, calcestruzzi, pavimenti e apparecchiature di purificazione. Un campo in cui l'Italia è leader. Gian Luca Guerrini, ingegnere, è esperto di Indoor Air Quality e coordinatore per la Fotocalisi dell'Uni, l'Ente Italiano di Normazione: "L'Italia da questo punto di vista rispetto ad altri settori è riuscita ad imporre normative nazionali che sono state poi accettate a livello europeo, e quindi sono riconosciuti come metodi di prova che possono essere utilizzate per quantificare le performance dei prodotti"."La fotocatalisi è sicuramente in questo caso un'occasione dal punto di vista economico per l'Italia perché avendo una base scientifica e tecnologica che ci permette di proporre sul mercato prodotti di alto livello qualitativo e di performance, ci pone all'avanguardia a livello internazionale."Nel mare magnum dell'offerta dei prodotti di purificazione dell'aria, il consiglio dell'esperto è di scegliere prodotti certificati. "Sul mercato ci sono numerosi prodotti che sono certificati e validati con metodi di prova che sono stati emessi dall'ente Uni. Come ente di certificazione Uni ci siamo preoccupati negli anni di mettere a punto metodi quantitativi che potessero misurare leperformance di questi prodotti." "Ci siamo prefissati l'obiettivo di mettere punto nuovi metodi ad esempio per la valutazione di nuovi prodotti per l'abbattimento di microrganismi come virus e batteri."La fotocatalisi è già utilizzata nel mondo delle costruzioni. Facciate disinquinanti e autopulenti si trovano ad esempio a Palazzo Italia di Expo 2015, all'Energy Park di Vimercate, al Vodafone village di Milano, e Palazzo Luxottica, sempre nel capoluogo lombardo. Ma esistono applicazioni in diversi ambienti indoor, come Rsa, aeroporti, porti, e alcuni istituti scolastici della Lombardia.