Richmond, 22 ago. (askanews) - Mettersi alla guida è solo questione di gusto. Nel laboratorio di ricerca della dott.ssa Kelly Lambert presso l'Università di Richmond in Virginia, i topi vengono addestrati a guidare piccole auto. Il meccanismo è teoricamente semplice: i topi di laboratorio hanno imparato a guidare questa mini-auto elettrica per andare a procacciarsi il cibo. Se ci riescono vengono premiati con delle leccornie."Di solito all'inizio li vedi annusare cercando di capire che cosa sta succedendo. Poi mettono le zampe sulla leva, la devono spingere verso il basso e la macchina si mette in moto. Così guidano fino a quello che noi chiamiamo albero delle prelibatezze dove trovano delle ricompense che sono delle cannucce con i Marshmallow. Appena arrivano all'albero noi gli diamo la ricompensa che mangiano subito" racconta la ricercatrice Olivia Harding.L'esperimento non è fine a se stesso ma serve a valutare gli effetti di malattie come il Parkinson e la depressione."Ho ricevuto recensioni positive perchè si tratta di qualcosa di diverso. E' un po' come vedere i maiali che volano o qualcosa del genere. Ed è proprio così, ciò che spinge è la tua curiosità. Ma voglio assicurarmi che non sia solo un trucco da circo ma sia fatto in modo scientifico" dice la neuroscienziata Kelly Lambert.I risultati provano che i topi che vivono in un ambiente complesso e stimolante imparano più facilmente a guidare, mentre i topi che vivono nelle solite gabbie da laboratorio hanno più difficoltà e commettono errori nei test.