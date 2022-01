High-tech, Jabra presenta nuovi auricolari Elite 4 Active

Roma, 5 gen. (askanews) - Jabra annuncia i nuovi auricolari Elite 4 Active. Rivolgendosi a un pubblico più ampio, gli auricolari si proiettano nel nuovo anno, con caratteristiche particolarmente adatte a chi ama uno stile di vita attivo, compresi i workout più di tendenza come lo yoga, la boxe o la corsa.Quest'ultimo dispositivo della gamma True Wireless di Jabra - fa sapere in una nota l'azienda - permette un uso intensivo con una resistenza all'acqua e al sudore certificata IP57. Il design, pensato per l'attività fisica, garantisce anche una vestibilità ergonomica e sicura, progettata per rimanere stabile mentre ci si allena. Al prezzo di 119 euro, gli auricolari si propongono come un'opzione accessibile per coloro che sono alla ricerca di una soluzione true wireless che non solo supporti il loro stile di vita attivo, ma che possa offrire anche una grande qualità di chiamata per connettersi con amici e colleghi. Oltre a fornire una durata della batteria fino a 7 ore (e fino a 28 con la custodia di ricarica), gli auricolari Elite 4 Active vantano anche una capacità di ricarica rapida.Particolarmente interessante, specie per un prodotto in questa fascia di prezzo, è anche l'esperienza di riproduzione attraverso i dispositivi Alexa built-in, Spotify Tap e Google Fast Pair. Quest'ultimo fornisce l'esperienza di accoppiamento istantaneo quando si accende, creando una connessione immediata con i dispositivi Android. La riproduzione Spotify Tap permette un accesso più veloce alla musica. Entrambe le caratteristiche rendono più facile che mai ottenere il massimo dagli auricolari Jabra.Per offrire la massima concentrazione a chi li indossa durante l'attività fisica, gli auricolari Elite 4 garantiscono la cancellazione attiva del rumore (tecnologia ANC). Inoltre, l'esperienza di fruizione della musica durante l'allenamento è stata ulteriormente migliorata grazie all'equalizzatore personalizzabile. Gli auricolari includono anche la tecnologia HearThrough, per una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante; perfetti, dunque, anche per gli allenamenti in città in sicurezza.Gli Elite 4 Active offrono un elevato livello di qualità delle chiamate con la tecnologia a 4 microfoni e sono protetti da una speciale copertura a rete che ne garantisce la maggiore protezione dal rumore del vento, in modo che l'utente possa essere sentito forte e chiaro durante le coversazioni. Anche la disponibilità di varie colorazioni rende gli Elite Active 4 interessanti per un pubblico ampio e diversificato che può scegliere tra: nero, blu marino e verde menta. Calum MacDougall, SVP di Jabra, ha dichiarato: "Comprendiamo tutti quanto sia importante mantenersi in forma e in salute, pur senza esagerare. I nuovi auricolari Jabra Elite 4 Active costituiscono un'alternativa interessante per chi ama uno stile di vita attivo, senza per forza cercare l'intensità di Jabra Elite 7 Active, il modello più ambizioso di questa gamma. Ancora una volta, Jabra si distingue e propone una soluzione ideata per ogni esigenza".