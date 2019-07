Messi a punto i guanti che consentono di afferrare il mondo virtuale

Da oggi è possibile toccare con mano il mondo virtuale. Sono stati creati dei guanti leggerissimi che grazie a una rete di sensori, riescono a ricostruire le esatte sensazioni che si avrebbero nel mondo reale. L’accessorio che consente a chi li indossa di prendere in mano oggetti irreali e interagire con essi sono stati realizzati dal gruppo dell’Istituto di Scienza e Tecnologia della Corea guidato da Kahye Song, e sono descritti sulla rivista Scientific Reports.

I nuovi guanti

I guanti che si adattano a diversi ambienti virtuali si basano su due componenti fondamentali: i sensori, che seguono i movimenti delle mani e delle dita, e gli attuatori, meccanismi che rispondono con segnali fisici come la vibrazione e la pressione e che, a differenza di quelli sviluppati finora, riescono a fornire informazioni anche sulla forma di ciò che si ha in mano.

Il meccanismo

Quando chi li indossa muove le mani per afferrare un oggetto virtuale, per esempio un cavallo degli scacchi, i movimenti vengono percepiti dai sensori, che trasferiscono i dati via bluetooth a un programma informatico; quest’ultimo a sua volta ricostruisce su uno schermo i movimenti corrispondenti della mano virtuale.

Le sensazioni

Prendere in mano l’oggetto virtuale attiva infatti i meccanismi, facendo espandere l’aria contenuta nei guanti in silicone; questo provoca la sensazione di pressione sulle dita, dando l’impressione di avere davvero qualcosa tra le mani.