Gli alieni pronti a invadere la Terra: stermineranno gli uomini e risparmieranno le donne. L’allarme di alcuni ufologi

Gli alieni sono pronti a colpire il pianeta Terra. Il prossimo 23 settembre il mondo verrà invaso dagli extraterrestri che mirano a decimare le persone di sesso maschile. A darne notizia, scatenando l’ironia del popolo della Rete, è stato il sito Ufologia News. “La fine del mondo - si legge sull’articolo non firmato - avverrà tramite attacco alieno che porterà alla decimazione delle persone di sesso maschile per mano delle ‘truppe della bestia’ condotte direttamente da Gesù, che arriveranno sul nostro pianeta da un altro mondo e faranno cadere le stelle dal cielo, oscurando il Sole”. I maschi che si trovano sul pianeta verranno strappati ai propri affetti, quasi risucchiati... L’evento, precisa il sito, “coincide con la seconda venuta di Cristo in Salmo 12: 1-2 l’Apocalisse”.

La foto usata dal sito Ufologia News

Nella notizia, smontata anche da Wired, si parla anche di un fantomatico “allineamento astrologico”, che a dirla tutta sarebbe reale dal punto di vista astronomico, ma già passato… l’allineamento in questione, infatti, è avvenuto poco meno di due anni fa, il 23 settembre del 2017. Ufologia News propone ai suoi utenti anche un video, a conferma di quanto riportato sulle proprie pagine, ma anche quel filmato risulta ormai vecchio, come l’ipotetica apocalisse mai verificatasi.

Il sito ha richiamato anche dei testi, pubblicati da una moltitudine di portali di ufologia, che risultano esser però la pessima traduzione in italiano del Libro di Isaia… Insomma, tutta la notizia è una bufala e il prossimo 23 settembre il mondo "non dovrebbe" finire.