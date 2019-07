L’articolo pubblicato su Tiscali News a firma di Claudia Fusani pone in simmetria la posizione dei componenti del CSM, implicati nella vicenda delle nomine del Procuratore della Repubblica di Roma ed altre, con una situazione dai possibili risvolti disciplinari che mi riguarda a seguito di dichiarazioni rese da un’imputata, in un processo penale.

Come è evidente quest’ultima è una situazione completamente diversa dall’altra, perchè non attiene a fatti posti in essere nell’ambito della funzione di componente del CSM, da me mai esercitata, ma è riferibile ad un’epoca risalente a cinque anni fa e più, quando svolgevo le funzioni di Presidente aggiunto dei GIP presso il Tribunale di Bologna, ufficio dal quale sono stato trasferito da tempo.

Rappresento che non ho riscontro di un procedimento disciplinare a mio carico, che nell’articolo viene paventato, se non auspicato (forse si hanno informazioni che io non ho).

Nel sottolineare che tutto promana dalle dichiarazioni, la cui veridicità si contesta, di un’imputata che esercita il suo legittimo diritto di difesa nei modi che ritiene più opportuni e senza obbligo di dire la verità, posso dire di non aver violato alcun dovere legato alla mia professione e nulla autorizza ad abbinare la mia posizione a quella, che mi è del tutto estranea, dei magistrati coinvolti nel procedimento disciplinare legato alle nomine di incarichi direttivi presso il CSM.