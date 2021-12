Giornata Spazio, ministro Colao: per l'Italia Spazio è come Moda

Roma, 16 dic. (askanews) - "Penso che la Moda sia un settore per cui l'Italia è nota, non solo per la creatività italiana ma come posto dove si vuole andare a lavorare, dove tutti vogliono venire; i migliori talenti internazionali. Io penso che nello Spazio abbiamo ottime università, ottimi centri di ricerca, una buona industria. Quello che succederà nei prossimi anni è fantastico, eccezionale. Abbiamo ottime progettualità, possiamo forse creare un'altra industria che sia un magnete nel mondo per chi vuole venire a lavorare in Italia".Così il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo a margine dell'evento organizzato dall'Asi, a Roma, per la prima Giornata nazionale dello Spazio, il 17 dicembre 2021."Oggi è la Giornata nazionale dello Spazio - ha aggiunto il ministro - l'abbiamo lanciata perché vogliamo rendere noto a tutti ma soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, le opportunità, l'importanza e le soluzioni che arriveranno dallo Spazio e invogliarli a interessarsi a questo argomento e, ovviamente, a capire qual è la visione, cosa sono i grandi progetti che con il Recovery Plan stiamo lanciandolo in Italia".