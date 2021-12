Giornata Spazio, Capo SMD: per la Difesa è fondamentale esserci

Roma, 16 dic. (askanews) - "La Difesa è particolarmente impegnata nell'ambito del 'dominio spaziale', ovviamente con un approccio trasversale, con la volontà di mettere a disposizione quelle che sono le nostre conoscenze e le nostre potenzialità per muoverci come Sistema Paese".Così il Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, intevistato da askanews a margine dell'evento organizzato dall'Asi, a Roma, per la prima Giornata nazionale dello Spazio, il 17 dicembre 2021."Nell'ambito della Difesa - ha concluso l'ammiraglio - ovviamente è determinante la possibilità di muoversi in maniera autonoma in questo dominio e, quindi, l'impegno, lo sforzo che tutto il dicastero, tutte le Forze armate stanno mettendo in campo è decisamente forte e impegnativo perché crediamo molto in questa dimensione, nella necessità di esserci e avere la possibilità di muoverci in maniera il più possibile autonoma e coordinata con gli altri enti dello Stato che sono interessati, parimenti, a questa interessantissima e sfidante dimensione".