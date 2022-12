Fusione nucleare, gli Stati Uniti annunciano "svolta che cambia il futuro” dell’umanità

Gli Stati Uniti annunciano il successo di un esperimento di fusione nucleare che per la prima volta ha portato a un 'net energy gain' (guadagno netto di energia). Il risultato è stato centrato il 5 dicembre dagli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory in California. L'esperimento è stato condotto in una struttura grande come uno stadio e equipaggiata con 192 laser. Nel processo è stata prodotta più energia di quella utilizzata per attivarlo, una svolta che può sconvolgere le prospettive globali nel settore energetico aprendo la porta alla generazione di elettricità in enormi quantità in modo sostenibile e sicuro.

Ci sono ancora ostacoli da superare

Kim Budil, direttrice del laboratorio, ha sottolineato che ci sono ancora "ostacoli significativi" da superare prima di arrivare ad ipotizzare un'applicazione commerciale. "Ci sono ancora moltissime cose da fare", ha detto, prima di "realizzare una fusione in ambito commerciale". La scienziata ha evidenziato che serviranno "probabilmente decenni: non 6 decenni, non 5 decenni, come eravamo abituati a dire".

Decenni di lavoro per il risultato storico

In un tweet il Dipartimento dell'Energia ha spiegato come l'annuncio odierno abbia "richiesto decenni" di lavoro. "Il 5 dicembre 2022 - continua il tweet - un team del Lawrence Livermore National Laboratory è entrato nella storia ottenendo l'accensione della fusione. Questa svolta cambierà per sempre il futuro dell'energia pulita e della difesa nazionale americana".

Dal suo canto il Segretario Usa all'Energia Jennifer Granholm ha parlato di "una svolta rivoluzionaria, che migliora il mondo e salva vite che si svolge sotto i nostri occhi", una "incredibile impresa" per la quale ha espresso "le più sentite congratulazioni e la gratitudine ai ricercatori e allo staff" del laoratorio californiano