La foto di uno “spicchio” di Terra e tanti selfie, i primi incredibili scatti realizzati dalla LightSail

Uno “spicchio” di Terra e alcuni selfie nelle prime immagini inviate dalla vela solare, LightSail, lanciata in giugno con il Falcon Heavy della SpaceX, mentre il veicolo si prepara a srotolare la vela di 32 metri quadri, entro oggi lunedì 8 luglio. LightSail è un progetto dell'organizzazione americana Planetary Society, finanziato dai cittadini attraverso il crowdfunding, con l'obiettivo di dimostrare l'efficacia della propulsione spaziale basata sulla luce del Sole. Lanciata il 25 giugno scorso, LightSail è stata liberata il 2 luglio dalla sua speciale scatola, Prox-1, costruita dagli studenti del Georgia Tech, nella quale è stata 'nascosta' sia durante il viaggio sia durante i primi giorni in orbita.

Primo contatto con la vela solare

Il veicolo spaziale adesso si trova a 720 chilometri dalla Terra ed è in “buona salute”, come testimonia anche il primo messaggio inviato nei giorni scorsi al centro di controllo missione al Politecnico della California (Cal Poly) di San Luis Obispo, nel quale diceva "tutto ok". I ricercatori del Cal Poly attualmente stanno preparando il veicolo all'apertura della vela solare, dopo averne verificato il sistema di controllo d'assetto. Il 6 luglio scorso, invece, lo stesso gruppo ha dispiegato con successo i pannelli solari, mentre il veicolo volava a sud del centro di controllo missione.

Le immagini

Le foto scattate qualche istante dopo dalle telecamere montate su uno dei quattro pannelli solari della sonda mostrano uno 'spicchio' di Terra. Le immagini non sono state modificate e mostrano un po' di distorsioni dovute al riflesso della luce solare attorno all'ottica della fotocamera. Il Sole infatti è visibile a destra nelle foto. In alcuni scatti si vedono anche dei fili in primo piano, che sono le “lenze” che tenevano chiusi i pannelli solari prima del dispiegamento. Qualche momento prima di liberare i pannelli solari, invece, il veicolo si era cimentato in alcuni autoscatti, sempre con le fotocamere montate sui pannelli. Nelle foto, che sono un po' sfocate, si vede la parte interna del veicolo.