'Con la fine del lockdown si rischiano 70 mila morti'. Lo studio choc individua la soluzione

Tutti pronti alla fine del lockdown. Lo chiedono i settori economici in grave difficoltà - agricoltura, commercio, industria - e lo chiedono i cittadini, provati da questi due mesi di reclusione forzata. Il distanziamento sociale imposto per contrastare il Coronavirus ha funzionato e la curva dei contagi sta scendendo. Interromperlo a partire dal 4 maggio, ancorché in maniera graduale con fasi successive, potrebbe non essere una buona idea. Annullando il distanziamento sociale infatti i contagi potrebbero riprendere vigore e portare nell'arco di un anno i morti a 70 mila, pregiudicando anche i numeri del 2021. Quando invece, mantenendo lo stato attuale di distanziamento sociale, nell'arco di un paio di mesi, si sconfiggerebbe del tutto il virus. A sostenerlo è una ricerca dell'Università di Trento pubblicata su Nature Medicine, dalla quale emerge il danno ma anche la soluzione. Lo scenario drammatico potrebbe essere attenuato "a patto di una campagna a tappeto di tipo diagnostico (tamponi e test sierologici) in grado di individuare tempestivamente l’insorgenza di ogni nuovo focolaio".

Diagnosticati e non

A chiarirlo è Giulia Giordano, la ricercatrice che ha coordinato la ricerca, sentita dall'Agi. Il modello alla base dello studio considera i diagnosticati e li differisce dai non diagnosticati individuando otto fasi di infezione e può offrire a chi prende le decisioni uno strumento con cui valutare le misure e le loro conseguenze, vedasi il distanziamento sociale o l'effettuazione di test e tracciamento di contatti. Quindi viene sottolineato come le misure di allontanamento sociale siano efficaci e necessarie nella prima fase e a seguire. I test diffusi e la tracciabilità dei contatti permettono di intervenire tempestivamente sui nuovi focolai. Poi è chiaro che per mettere fine alla pandemia da Covid19 serve l'implementazione di "strategie multiple" mentre "l'efficacia di tali strategie e la loro capacità di 'appiattire la curva' rimane incerta".

Il modello epidemiologico adottato dall'Univeristà di Trento si chiama "Sidarthe" e, come detto, differenzia i diagnosticati dai non diagnosticati individuando otto fasi della malattia sviluppatasi in un periodo che va dal 20 febbraio 2020 (giorno 1) al 5 aprile 2020 (giorno 46). Che sono: suscettibile (non infetto); infetto (asintomatico o con pochi sintomi, infetto, non rilevato); diagnosticato (infetto asintomatico, rilevato); malato (sintomatico infetto, non rilevato); riconosciuto (infetto sintomatico, rilevato); minacciato (infetto da sintomi potenzialmente letali, rilevato); guarito (recuperato); ed estinto (morto).

In pochi mesi di lockdown virus spento

I numeri elaborati dimostrano come la diffusione della malattia si sia ristretta con il progredire del distanziamento sociale culminato nel blocco attuato il 9 marzo scorso. "Da un lato - ha spiegato all'Agi, Giordano - abbiamo cercato di riprodurre quello che è già successo. Utilizzando i dati fino ai primi di aprile, ci aspettavamo di arrivare al picco degli infetti effettivi - perché noi distinguiamo tra gli infetti che ci sono veramente e quelli che sono stati diagnosticati - intorno al 9-10 aprile. Come ci aspettavamo e poi è quello che sta succedendo in questi giorni, il picco degli infetti diagnosticati - continua - è arrivato in ritardo, una decina di giorni dopo, tra il 15 e il 20 aprile".

Per la ricercatrice quindi se continuasse il lockdown l'epidemia si spegnerebbe nell'arco di qualche mese. Se invece si dovesse riaprire il Paese "si rischierebbero 70 mila morti solo nel primo anno". I "test sierologici e tamponi a tappeto sull'intera popolazione e un tracciamento accurato dei contatti" è l'unica misura complementare da attuare con la fine del lockdown.