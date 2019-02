Creata la prima fibra hi-tech elastica come la gomma ma resistente come il metallo

È appena uscita dai laboratori la prima fibra hi-tech elastica e flessibile come la gomma ma, al tempo stesso, forte e resistente come il metallo: è la candidata ideale per costruire robot soffici oppure imballaggi e tessuti di nuova generazione. Il nuovo materiale, realizzato all'Università della North Carolina, combina il meglio dei due elementi e può allungarsi fino a sette volte la sua lunghezza iniziale prima di rompersi.

Una super fibra che offrirà nuove opportunità

"Un buon modo per capire questo nuovo materiale è pensare a elastici e cavi di metallo - spiega Michael Dickey, uno degli autori dello studio, che ha visto i risultati della ricerca pubblicati sulle pagine della rivista Science Advances -: un elastico può allungarsi tanto ma non oppone molta resistenza, mentre il cavo di metallo richiede tantissima forza per essere allungato ma non riesce a sopportare la tensione e si spezza quasi subito. Le nostre fibre invece - aggiunge - hanno il meglio di entrambi i mondi e sono di gran lunga più performanti dei due elementi presi singolarmente".

Alla scoperta del nuovo materiale

Per realizzare la fibra hi-tech, i ricercatori hanno utilizzato un nucleo centrale di gallio, un metallo raro, tenero e di colore argenteo, avvolto da una guaina di un polimero elastico. Sotto stress la fibra ha la forza del cuore metallico, ma quando il gallio si rompe il materiale non cede, perché entra in gioco la guaina elastica che assorbe lo sforzo: è simile a quello che succede nei tessuti umani quando un osso si frattura. Inoltre le fibre possono essere riutilizzate, fondendo di nuovo insieme le parti metalliche. "Per il momento si tratta solo di una prova di fattibilità - conclude Dickey - ma possiede moltissimo potenziale".