Expo2020, Leonardo rilancia il brand Agusta per elicotteri Vip

Dubai, 3 ott. (askanews) - È arrivato a Dubai in volo direttamente dall'Italia l'AW609, il convertiplano di Leonardo che, in un evento a margine di Expo 2020, ha fatto da testimonial d'eccellenza al rilancio del brand Agusta da parte dell'azienda italiana, per il settore elicotteristico Vip/Corporate, a partire proprio da Expo e dal mercato mediorientale, come hanno spiegato ad askanews l'Ad di Leonardo, Alessandro Profumo e Giampiero Cutillo, managing director della Divisione elicotteri."Il brand Agusta è un brand riconosciuto come sicurezza, affidabilità e comfort. Oggi lanciamo Casa Agusta proprio perché, nell'ambito di Leonardo, il brand Agusta che identifica i nostri elicotteri ha una grande importanza" ha detto Profumo."E' qualcosa che noi abbiamo fortemente voluto, riteniamo sia un grossissimo valore per la Leonardo elicotteri, perchè con questo nome evocativo puntiamo a spingere ulteriormente la nostra penetrazione nel mercato dei vip, dove già siamo dei leader" spiegato Cutillo. Eccellenza del Made in Italy, declinata anche nel concept e nel design di "Casa Agusta", il nuovo hub elicotteristico, modulare ed ecosostenibile realizzato a Dubai da Leonardo con Falcon Aviation Services per la mobilità verso e dall'Expo 2020. Un vero e proprio "eliporto portatile", con tanto di lounge, sala briefing e torre di controllo che, in futuro, potrà essere anche smontato e riposizionato in altri punti strategici della città."Riteniamo che questo teminal degli elicotteri, questo hub, sia un modo di accompagnare i nostri clienti, sia prima che dopo il volo" ha aggiunto Cutillo. "Costruito con un design estramamente confortevole, con dei materiali sostenibili ed è una connessione d'innovazione e comfort. Secondo noi è fondamentale dare questo tipo di servizio a chi utilizza l'elicottero in diverse condizioni ma soprattutto, qui a Dubai, per venire all'Expo" precisa Profumo. Ed eccola la star di Dubai: l'AW609, il velivolo a rotori basculanti che atterra e decolla come un elicottero ma vola veloce, alto e lontano quanto un aereo, utile per il trasporto Vip da punto a punto ma anche per compiti di ricerca e soccorso, aumentando rapidità e raggio d'azione, come ha spiegato il comandante Gian Franco Cito."Il convertiplano per noi è il futuro dell'aviazione, è l'aeroplno che dà più flessibilità secondo noi, permette di fare a livello regionale e europeo il door to door più rapidamente. E' entusiamante, unisce il mondo e i vantaggio dell'aereo e dell'elicottero". Caratteristiche di comfort e versatilità confermate anche nel lungo volo da Vergiate a Dubai."Atterrare a Dubai e all'Expo è stato emozinante, è come raggiungere un traguardo non ci sono parole". di Pino Di Feo