Eurovision videogiochi, Batora: Lost Haven rappresenterà l'Italia

Roma, 26 ago. (askanews) - L'Italia parteciperà anche quest'anno a EuroPlay Games Contest e sarà rappresentata da Batora: Lost Haven, il nuovo videogioco di Stormind Games, sarà pubblicato da Team17 per PC e console. Lo ha annunciato IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia."Il gioco - informa una nota - affronterà i titoli degli altri 15 paesi che hanno aderito all'iniziativa nel corso della cerimonia che si terrà venerdì 26 agosto durante Gamescom. Il titolo finalista per l'Italia è stato selezionato da un pool di giornalisti della stampa specializzata e generalista italiana tra i migliori videogiochi non ancora pubblicati".Batora: Lost Haven è il primo IP proprietario di Stormind Games, lo studio videoludico che ha sviluppato la pluripremiata saga survival horror Remothered. Batora: Lost Haven è un action RPG che ha per protagonista Avril, una normale ragazza di 16 anni, almeno fino a quando una catastrofe non devasta la terra distruggendo tutto ciò che le era caro. Ora il destino del suo pianeta natale grava sulle sue spalle, e solo sfruttando i nuovi poteri fisici e mentali potrà riuscire a salvarlo. Le scelte fatte durante il suo viaggio interplanetario cambieranno il destino dell'universo, e starà ad Avril decidere di chi fidarsi.La cerimonia che incoronerà il vincitore di EuroPlay Games Contest 2021 avrà inizio alle 19.00 (ora italiana) di giovedì 26 agosto e sarà condotta da Mr Midas, artista rapper di fama interazionale. Gli studi di sviluppo provenienti da 15 paesi europei presenteranno in anteprima al grande pubblico un titolo non ancora rilasciato sul mercato, chi guarderà lo show da casa sarà chiamato a votare il titolo preferito su Twitter e il vincitore sarà proclamato in diretta al termine dell'evento combinando il voto popolare e quello di una giuria di esperti. Sarà possibile seguire l'EuroPlay Games Contest sui canali Twitter e Twitch di UKIE. I biglietti per partecipare all'evento sono disponibili all'indirizzo https://www.eventbrite.co.uk/e/162678308199.Il pubblico può già votare per decretare il vincitore del Contest di quest'anno collegandosi al link https://ukgotseuroplay.zohosites.com/europlay-vote-here"Siamo felici di avere un rappresentante del nostro Paese a questa seconda edizione dell'EuroPlay Games Contest, appuntamento che sta diventando sempre più rilevante a livello internazionale perché capace di offrire un momento di visibilità unico agli studi di sviluppo di videogiochi", ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "Quest'anno l'Europa si è tinta di azzurro, dall'Eurovision agli Europei di calcio. Adesso tocca agli appassionati di videogiochi mobilitarsi e votare per far sì che EuroPlay Games Contest 2021 possa far conoscere fuori dai nostri confini nazionali la creatività e il talento degli sviluppatori italiani".