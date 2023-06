Euclid, Cugno (TAS): sfida tecnologica enorme, c'è grande attesa

Roma, 14 giu. (askanews) - "Thales Alenia Space è il primo contraente per conto dell'Agenzia spaziale europea per questo programma dal contenuto scientifico molto importante così come il contenuto tecnologico rappresentato dal satellite. Molte sfide tecnologiche sono state affrontate sia per lo sviluppo degli strumenti sia per lo sviluppo della piattaforma che deve essere in grado di garantire un puntamento estremamente preciso e di gestire una strumentazione che deve operare fino a -180°.

Quindi una sfida tecnologica enorme che è stata risolta nei tempi previsti dagli impegni presi dalla nostra azienda nei confronti dell'Esa e della comunità scientifica. Avremo il lancio nei primi giorni di luglio, speriamo il primo luglio che segna 10 anni esatti dalla firma del contratto, e avremo i primi risultati sulla funzionalità del satellite dopo qualche settimana. Siamo tutti in ansia e in attesa per avere la dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto sia dalla nostra azienda che da tutto il team industriale rappresentato da tutte le maggiori aziende europee".A evidenziare ad askanews il contributo di Thales Alenia Space (Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) alla missione Euclid dell'Esa è Walter Cugno, VP Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, a margine dell'evento organizzato presso la sede di Roma dell'Agenzia spaziale italiana dedicato alla partecipazione scientifica e industriale del nostro Paese alla missione dell'Esa - che sarà lanciata i primi di luglio - che ha come obiettivo l'esplorazione della parte oscura dell'Universo.