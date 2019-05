Domani a Tor Vergata giornata studio 'Le prospettive dello spazio'

Roma, 24 mag. (askanews) - Domani, all'Università di Roma Tor Vergata, si terrà una giornata di studio - a carattere divulgativo e aperta al pubblico - intitolata "Le prospettive dello spazio", che intende promuovere ed analizzare la crescente sovrapposizione e la sinergia tra il mondo della ricerca sullo spazio, della tecnologia e del fantastico.Durante l'iniziativa sarà possibile visitare i laboratori del dipartimento dove sono stati realizzati degli esperimenti Altea-Lidal, Acoustic Diagnostics, MINI-EUSO, che saranno effettuati da Luca Parmitano nell'ambito della missione Beyond a bordo della Stazione Spaziale internazionale.La giornata è in collaborazione con Deep Space One, FantascientifiCast e Scicast.