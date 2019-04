Delfino terapia a Dubai, grazie al gruppo Vertebral

Roma, 29 apr. (askanews) - I soci fondatori di Studio Vertebral, la dottoressa Francesca Mangraviti (unica referente italiana per la delfino terapia, e il dottor Alessandro Pisani, ortopedico e chirurgo vertebrale) hanno organizzato ed effettuato la prima sessione di delfino terapia al Dubai Dolphinarium all'interno del Dubai Healthcare City con due pazienti cerebrolese, una delle due affetta da microcefalia con spasticità, l'altra affetta da epilessia su base genetica farmacoresistente rispettivamente di 11 e 7 anni.Il punto fondamentale da evidenziare è che la delfino terapia non è una 'Pet Therapy' in quanto il delfino non viene adoperato a scopo ludico. La B.S.D.T. si avvale di un organo, complesso ed affascinante, contenuto all'interno della scatola cranica del delfino chiamato "Mellon". Il generatore del segnale acustico è contenuto anch'esso all'interno del cranio; l'impulso sonoro è prodotto dal passaggio dell'aria attraverso un complesso sistema di strutture ossee. L'onda acustica viene modulata dal Mellon, costituito da tessuto adiposo a densità differenziate, che governa la frequenza delle onde sonore e può essere paragonato al cristallino dell'occhio. L'insieme di tali strutture anatomiche costituisce un vero e proprio Biosonar.Grazie al Biosonar il delfino, verosimilmente, interagisce con l'attività elettrica del sistema nervoso centrale del Paziente. Si ipotizza che tali interazioni determinino delle modificazioni durature delle funzioni neurologiche alterate. L'evidenza clinica, descritta in letteratura e da noi registrata nei casi trattati di recente e nel passato, è costituita da effetti positivi e duraturi sotto il profilo della spasticità, della interazione sociale e del ritmo sonno veglia manifestati dai pazienti.All'ingresso in acqua del paziente, il delfino effettua una scansione iniziale, attraverso il biosonar, del suo sistema nervoso; inizia quindi uno scambio di frequenze che vengono continuamente rimodulate. Questa interazione tra le onde emanate dal delfino e l'attività cerebrale del bambino genera un fenomeno che noi vogliamo studiare.La procedura prevede un contatto diretto tra la regione frontale del delfino e le aree occipitale, cervicale, dorsale e lombosacrale del paziente, opportunamente immerso in acqua e sostenuto gestito e posizionato dal Terapista, il quale gestisce la disposizione e l'esposizione dei tratti anatomici durante la terapia. Tali onde sonore, interagendo con l'attività elettrica del sistema nervoso del Paziente, si ipotizza, determinino delle modificazioni durature delle funzioni neurologiche alterate.Le sessioni previste per la delfino terapia sarebbero due l'anno. Ogni sessione deve avere la durata di sei giorni per circa trenta minuti giornalieri. Il raggio di operatività è molto ampio perché la terapia non ha nessuna controindicazione. Per sfruttare al massimo la neuro plasticità celebrale prima si inizia, meglio è in quanto il cervello di un bambino in età neonatale si presta meglio a ricevere delle modifiche dal punto di vista di bio sonar. La terapia nasce per tanti disturbi della sfera autistica ma posso avere tanti risultati anche sui bambini tetraplegici e i bambini con patologie neurologiche più o meno complesse. È indicata anche per pazienti adulti, con disturbi di depressione, con psicopatie e addirittura con il morbo di Parkinson e Alzheimer. È particolarmente indicata per i post traumi e post coma.L'intenzione di Studio Vertebral è quella di creare delle vere e proprie sessioni di lavoro organizzate sulla base delle patologie: pediatriche, patologiche, per singola patologia, per adulti ecc. Ogni sessione avrà delle necessità strumentali proprie e i protocolli sono variabili in base alla patologia. È una co-terapia, si aggiunge ma non sostituisce. La terapia non deve mai essere sostituita con le altre che il bambino ha già intrapreso, farmacologiche, riabilitative, di neuro psicomotricità, di logopedia ecc.Il gruppo "Vertebral" è costituito da un gruppo multidisciplinare di specialisti e si occupa di patologie vertebrali sotto ogni aspetto: diagnostica, terapia, chirurgia e riabilitazione. Attraverso un approccio completamente rivoluzionario nel settore, pone al centro della sua mission l'uso di protocolli clinici innovativi che vedono, intorno alla figura centrale del paziente, una intera equipe medica di esperti che segue il soggetto in tutte le fasi della sua patologia garantendo continuità a partire da un'idonea indicazione operatoria fino ad arrivare a un rapido recupero funzionale.