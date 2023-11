Dall'Ucraina all'Italia, il cielo d'Europa si tinge di rosa per l'aurora boreale

Kiev, 6 nov. (askanews) - Il cielo si tinge di rosa per l'aurora boreale. È capitato in Italia, nella serata di domenica 5 novembre 2023, dove in molti sono rimasti sorpresi nell'osservare lo straordinario fenomeno, che è stato visibile anche in altre zone d'Europa, per esempio in Austria, in Romania e in Ucraina. Queste immagini sono state girate proprio nelle regioni di Kharkiv, Odessa, Zaporizhzhia e Kherson, le stesse colpite dalla guerra.

L'aurora boreale è un fenomeno atmosferico causato dall'interazione del cosiddetto "vento solare", il flusso di particelle provenienti della nostra stella con il campo magnetico terrestre. Atomi e molecole, eccitati dall'attrito, generano queste luci dai colori fantastici che vanno dal verde a varie sfumature di rosso, viola e di rosa, protagoniste di autentici spettacoli mozzafiato.Normalmente siamo abituati a immaginare le aurore boreali nei Paesi nordici come Islanda o Alaska, vicini al Polo Nord; lo stesso succede con le aurore australi nell'altro emisfero. Però, nel caso di intensa attività solare, è possibile che quest'evento sia visibile anche a latitudini più basse, com'è accaduto nella serata del 5 novembre dopo una doppia espulsione di massa coronale dal Sole che ha colpito 2 volte la Terra, causando una tempesta geomagnetica di classe G3.