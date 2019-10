Dalla Terra alla Luna? Ci andremo in teleferica: è già teoricamente possibile

Se siete alla ricerca di notizie particolari questa fa per voi. C’è chi sta (seriamente) studiando la possibilità di collegare la Terra alla Luna tramite una teleferica e un cavo lungo 300mila chilometri. Ne parla Focus riferendosi all’iniziativa di due scienziati delle prestigiose Università di Cambridge, nel Regno Unito, e Columbia (New York).

Sarebbe - si evidenzia - un modo per superare i notevoli rischi economici e tecnologici che sono insiti nell’abbandonare la gravità terrestre. Così Zephyr Penoyre ed Emily Sandford hanno pensato non proprio a un ascensore ma a una teleferica che dalla Luna arrivi fino al pozzo gravitazionale terrestre, ovvero la regione dello spazio interessata dal campo gravitazionale del nostro pianeta.

Lo Spaceline

Secondo i due scienziati ci sarebbe la possibilità di far arrivare lo Spaceline, la funicolare, fino a 42.164 km dalla superfice della Terra (quasi all’orbita geostazionaria) e creare un sistema di cavi stabile per trasportare merci e persone. Cosa che consentirebbe di ridurre di molto i costi dei viaggi lunari.

Questo Spaceline completerebbe attorno alla Terra un'orbita al mese (così come fa la Luna), riducendo di molto la trazione della forza centrifuga.

Il materiale

I due hanno le idee chiare anche sul materiale da utilizzare per il cavo: lo zylon, un polimero in carbonio già utilizzato per i viaggi dei rover su Marte. Bisognerebbe inoltre costruire una piccola stazione spaziale da tenere in assetto stabile in uno dei punti di Lagrange.

Stando agli studiosi si potrebbe aprire un nuovo campo per la ricerca scientifica. Il campo farebbe anche da contrappeso per mantenere stabile e teso il cavo, lungo oltre 300.000 km. Per ora si tratta di una idea fattibile tenendo conto dei materiali e tecnologie attuali, ma non è detto che un simile progetto sarà attuato a breve.