"Da 0 a infinito", un progetto per diffondere cultura in video pillole

Roma, 13 giu. (askanews) - Diffondere cultura con TikTok, una delle app più usate soprattutto dai giovani. Nasce con questo intento il progetto "Da 0 a infinito - Pionieri digitali di oggi e domani", sviluppato da "edulia dal Sapere Treccani" e TikTok.Video pillole realizzate da creator che sono stati in un certo senso pionieri in questo campo, capaci di attrarre pubblici diversi e di rendere fruibili le loro conoscenze in diversi settori in modo divertente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone nello spiegare concetti spesso considerati difficili o di nicchia. Da Ilde Forgione per arte e musei, ad Antonio Mascoli per il cinema, da Sebastiano Gravina per l'inclusività, ad Andrea Petroni per il turismo; da Federico Rognoni per la comunicazione, a Megi Bulla e Valentina Ghetti per l'editoria, da Sandro Marenco per l'insegnamento, ad Alessandro per la chimica e Francesco Di Costanzo per le istituzioni.

Cristina Pozzi, ceo di edulia dal Sapere Treccani: "Abbiamo selezionato i migliori creator, le migliori esperienze, i migliori appassionati che con le loro competenze stanno già usando lo strumento di TikTok, quindi questo nuovo linguaggio che ci mette a disposizione la piattaforma, per diffondere cultura in maniera positiva e propositiva".Per "Da 0 a infinito: Pionieri digitali di oggi e domani" è stata realizzata una sezione ad hoc all'interno della piattaforma edulia Masterclass, con contenuti creati in cooperazione dal nuovo polo edutech dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana insieme a TikTok. I contenuti della piattaforma, sviluppati come delle vere e proprie pillole avveniristiche su come far crescere le proprie idee e progetti e che verranno alimentati nel corso del tempo, sono accessibili liberamente da tutti senza abbonamento sia da desktop sia da mobile, previa iscrizione gratuita. Gli interventi dei creator sono inoltre disponibili anche in modalità podcast, oltre che fruibili tramite l'app di edulia.