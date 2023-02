Cristoforetti: da Europa grande contributo alle missioni spaziali

Roma, 17 feb. (askanews) - "L'Europa ha sempre dato un contributo significativo all'esplorazione umana dello Spazio e continuerà a darlo, anche nel futuro nell'esplorazione oltre l'orbita bassa terrestre, basti pensare al programma Artemis di esplorazione della Luna. La prima missione si è svolta, con grande successo, qualche mese fa; l'astronave Orion che ha viaggiato fino alla Luna e poi è ritornata a terra ha una componente, il Modulo di servizio, estremamente importante, senza la quale assolutamente non potrebbe volare e che produciamo noi in Europa, tanto è vero che si chiama Modulo di servizio europeo".Sono le parole dell'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti, già Comandante della Stazione Spaziale Internazionale, alla cerimonia d'inaugurazione dello spazio espositivo Ue "Esperienza Europa", a Piazza Venezia a Roma, dedicato a David Sassoli."Ma - ha continuato il Comandante Cristoforetti - il mondo non sta fermo, il mondo sta correndo, in ambito spaziale certamente c'è molto fermento e, anche in Europa, ci stiamo interrogando, proprio in questi mesi, sulla necessità o su quale dovrebbe essere il livello di ambizione al quale puntare, nell'esplorazione umana e non soltanto, in termini di acquisizione di sempre maggiori competenze e anche una maggiore autonomia strategica, per continuare a trarre dalle attività spaziali i benefici, anche economici che i nostri cittadini e le nostre cittadine si aspettano e anche perché l'Europa deve continuare a svolgere un ruolo, nelle relazioni internazionali che sia commisurato alle sue capacità economiche, industriali, tecnologiche e al suo peso demografico".