CryptoWeb, il futuro della Rete sarà basato sulla blockchain

Internet potrebbe presto subire un’evoluzione che consentirà di cancellare una moltitudine di problemi oggi insormontabili nel Web 2.0. La rivoluzione, che spazzerà via anche l’impero dei cosiddetti Gafa (acronimo utilizzato per indicare quei colossi del calibro di Google, Apple, Facebook e Amazon), che pur non volendo azzerano l’innovazione e la concorrenza, rendendo improbabile la nascita di una startup in grado di emergere e prosperare, sarà possibile grazie a una rete decentralizzata, aperta e intercomunicabile. Il Web 3.0 sfrutterà la blockchain, tecnologia resa nota dai bitcoin che, in generale, permetterà di distribuire dati, potere di calcolo, memoria informatica e quant’altro tra tutti i computer che partecipano alla catena.

Internet diverrà finalmente “libera” e sicura

Nessun governo potrà più controllare Internet e, cosa non secondaria, la Rete risulterà pressoché inattaccabile. Il vantaggio è stato ampiamente descritto sulle pagine di Wired.it, che ha voluto fare dei semplici esempi. “Aws (Amazon Web Services) - si legge nell’articolo pubblicato sul sito da Andrea Daniele Signorelli - è il cloud centralizzato di Amazon che da solo detiene il 33% dell’intero settore. Il fatto che Aws sia un sistema centralizzato significa anche che è possibile mandare ko contemporaneamente tutte le piattaforme che sfruttano il suo cloud, tra cui Slack, Airbnb, Adobe, Spotify; solo per citarne alcune (come in effetti è avvenuto nel febbraio 2017). In un cloud gestito con la blockchain, invece, la memoria sarebbe distribuita tra tutti i computer (più o meno grandi) che partecipano a questo sistema distribuito, garantendo una maggiore sicurezza e rendendo impossibile colpire un singolo punto per mandare al tappeto l’intero network”.

Rivoluzione partirà dai cryptonetwork

Il problema è noto da molti anni, e in tanti stanno cercando di capire come migliorare il mondo virtuale. La soluzione però non può limitarsi ad un semplice ritocco estetico. Si dovrà dare il via ad una vera e propria rivoluzione, capace di portarci verso un progetto che viene comunemente chiamato web 3.0 o anche cryptonetwork. “Si tratta di network costruiti su internet che usano meccanismi di consenso come la blockchain e consentono di usare le criptovalute per incentivare la collaborazione di tutti i membri del network - scrive il venture capitalist Chris Dixon in un post su Medium -. Alcuni cryptonetwork, come Ethereum, sono piattaforme di programmazione che possono essere usate più o meno per ogni scopo. Altri hanno obiettivi particolari: bitcoin è inteso principalmente come una forma di riserva di valore, Golem serve per distribuire il potere di calcolo, Filecoin per la conservazione decentralizzata dei file”.

Utenti parte dell’infrastruttura: saranno ricompensati

Il concetto di base che si nasconde dietro al cryptonetwork è semplice: tutti gli utenti possono diventare parte dell’infrastruttura, e verrebbero ricompensati per aver messo in condivisione con il mondo il proprio spazio disco, i propri dati, potenza di elaborazione dati dei processori installati a bordo dei propri computer e molto altro ancora. La strada da percorrere è ancora lunga, e gli ostacoli da superare prima che il sogno diventi realtà sono tantissimi. I colossi che oggi in qualche modo controllano la Rete, con un’immensa base utenti, infrastrutture efficienti e molto denaro da investire, non si lasceranno certo sfilare l’osso di bocca. Se questo non fosse abbastanza vanno poi risolti dei limiti della blockchain, incapaci allo stato attuale di reggere un numero elevato di operazioni al secondo. La Grande Rete reclama però il raggiungimento del sogno di sempre, la libertà, e per ottenerla si deve passare necessariamente attraverso una infrastruttura decentralizzata.